Sergio Rojas con todo a Hugo Valencia: “Para poder profesar debes leer la Biblia y en su caso, si la leyó, fue de atrás para adelante”

El periodista Sergio Rojas mostró las fotos que José Luis Repenning envió a una misteriosa mujer, en medio de una noche de juerga. Junto a Paula Escobar en el live de Instagram “Que te lo digo”, publicaron parte de las imágenes y esto no le pareció nada bien al exconductor del espacio, Hugo Valencia.

“Si estuviésemos hablando de filtración de fotos de mujeres esta sería otra conversación y me parece que acá, en general, los medios han cubierto esto porque se trata de un hombre y me parece que aquello no corresponde”, dijo el excompañero de Live de Rojas, Hugo Valencia.

Hugo Valencia, Repenning y Sergio Rojas Instagram

Y como Publimetro es inquieto, corrió a preguntarle a Rojas que le parecieron los dichos de su amigo. “Yo sabía lo que iba a decir porque me llamó por teléfono (...) acepto que tenga un punto de vista distinto al mío, pero nosotros cuidamos a Repenning, la cortamos, lo que se ve es un hombre con el torso desnudo, no me parece que sea inapropiado ni inmoral ni poco sacro, de pronto, mis colegas entiéndase Hugo Valencia u otros colegas, se hacen los cartuchos o papistas cuando ellos mismos han protagonizado iguales o peores, venir a pontificar de una situación no me parece”.

“No me parece que estén con el decálogo de buenas costumbres y el manual del buen comportamiento, cuando se han saltado todos los capítulos, acepto su visión, pero para poder profesar debes leer la biblia y en el caso de Hugo, si la leyó fue de atrás para adelante, no de adelante para atrás”, precisó.

Pero también envió un mensaje: “Hugo es mi amigo, aunque él diga que no es mi amigo”.