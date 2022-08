Hugo Valencia en picada contra su excompañero Sergio Rojas por filtrar de fotos semidesnudo de Repenning

José Luis Repenning envió fotos semidesnudo a una misteriosa mujer, en medio de una noche de juerga. Esas imágenes fueron mostradas por Sergio Rojas y Paula Escobar en el live de Instagram “Que te lo digo”. Esto no le pareció nada bien al exconductor del espacio, Hugo Valencia.

Todo comenzó cuando Rojas comenzó a contar del carrete que se habrían mandado el animador, donde se las dio del fotógrafo Spencer Tunick y comenzó a sacarse fotos desnudo.

“La semana pasada me llegaron fotografías de José Luis Repenning… como Dios lo trajo al mundo (...) aparece a poto pelado… el tipo tiene unas calugas marcadísimas, soñadas. Tiene un abdomen bastante bonito”, comentó Rojas.

Los descargos de Valencia

Esto fue abordado la noche de este martes en “Zona de Estrellas” y Hugo Valencia se lanzó contra su excompañero en el live. “Si estuviésemos hablando de filtración de fotos de mujeres esta sería otra conversación y me parece que acá, en general, los medios han cubierto esto porque se trata de un hombre y me parece que aquello no corresponde”.

“¿Por qué estamos hablando de fotografías que se mandaron de forma privada entre José Luis Repenning y otra persona? (...) Hemos hablado del tema de la filtración de imágenes y lo que eso ha ocasionado para muchas personas. ¿Qué nos importa que él mande fotografías?, si lo hizo no le estaba haciendo daño a nadie, es un gallo soltero”, siguió Valencia.

“Me parece que acá, y lo digo con propiedad, porque aquellas personas que lo hicieron , Sergio Rojas y Paula Escobar, son no amigos míos pero sí conocidos, buena onda (...) me parece que no corresponde, es parte de una farándula que no aporta. Entonces, festinar con algo que puede tener consecuencias laborales o personales a José Luis Reppening de imágenes que no tenemos la certeza que sean reales”, siguió.