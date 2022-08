Mónica Godoy y Nicolás Saavedra sorprenden con inesperado pero necesario reencuentro

Mónica Godoy y Nicolás Saavedra sorprendieron este fin de semana a sus seguidores de redes sociales con un inesperado pero lógico reencuentro luego de haber confirmado su separación, después de 22 años de relación, en mayo de este año.

Desde que la pareja anunció el fin de su relación amorosa, con una serie de publicaciones en sus cuentas de Instagram, ambos no habían dado luces respecto de sus encuentros posteriores a la separación, y salvo alguna que otra intervención de Godoy, saludando a su expareja por el Día del Padre o hablando del buen término de la relación en “PCR”, los fanáticos de ambos actores no tenían registros de los dos juntos.

El reencuentro de Mónica Godoy con su expareja

Algo que sucedió el pasado fin de semana, y que tecache.cl relevó en una nota donde explicó que el motivo del reencuentro fue por la celebración del décimo cumpleaños de la hija de ambos (Ema).

“Aunque la pequeña estuvo de cumpleaños hace más de una semana atrás, el festejo (al cual asistieron ambos) tuvo lugar este fin de semana recién pasado”, reveló el medio, que mostró los registros fotográficos de ambos actores en sus redes sociales, en los cuales pudo apreciar a la festejada y la torta con la que celebraron el aniversario de la menor.

Los actores Nicolás Saavedra y Mónica Godoy tuvieron su reencuentro el fin de semana pasado. Fuente: Instagram @_monicagodoy_ @nico_saavedra.

“Aunque no compartieron fotos juntos, quedó en evidencia gracias a la torta que se encontraban celebrando juntos como familia por este especial motivo”, concluyó el portal.

Cabe recordar que hace unos días, la actriz había sido entrevistada por Julio César Rodríguez en “PCR”, espacio donde Godoy reflexionó respecto a una pregunta del periodista en torno a si ella creía “en el amor después del amor”.

“Por supuesto, el amor después del amor de todas maneras. Creo en el amor en todas sus versiones (...) creo todo el rato en el amor después del amor. Depende mucho de la experiencia que uno haya tenido en una relación, si te han dañado o no, que no es mi caso en lo absoluto. Creo en el amor después del amor, con otros, con los mismos”, reconoció Godoy, quien además sinceró que “uno no puede depositar la felicidad en otra persona”.