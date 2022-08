“Nunca pudo”: La fallida conquista de Felipe Camiroaga con famosa compañera de matinal

De que el querido animador Felipe Camiroaga era un galán conquistador, de eso no hay duda. Sin embargo, hubo una famosa compañera que le dijo que no, según recordaron desde el programa “Zona de Estrellas” y fue nada menos que la modelo Tonka Tomicic, con quien trabajó durante cuatro años en el matinal “Buenos días a todos” de TVN, entre los 2005 y 2009.

“Felipe hizo el intento ahí, pero la Tonka le dijo que no”, comentaron desde el programa de espectáculos, cuando recordaban el constante coqueteo y complicidad que se veía en pantalla.

Ante esto, Raquel Argandoña entregó más detalles de la fallida conquista de parte del “Halcón de Chicureo”. “Él lo intentó, porque le gustó la Tonka. Un día Felipe la invitó (a comer) y se juntaron, pero al ratito llegó Parived”, contó Argandoña, haciendo referencia al esposo de la animadora, Marco Antonio López.

“Camiroaga quedó con cuello, nunca pudo… Tonka nunca pudo”, remató, respecto al intento del fallecido animador de llevar su relación profesional fuera de la pantalla con su compañera, puesto que según dicen él habría estado realmente enamorado e incluso se lo habría declarado. Por lo cual, la negativa de Tomicic fue un golpe al ego para el también actor, quien se puede ver hoy en día en la repetición de la teleserie “Rojo y Miel” en TV.

[ ¿Había mala onda?: La sorpresiva respuesta de Neme tras partida de Repenning a Canal 13 ]

Solo amistad

Tras ser invitada al programa “Me Late Prime”, Carla Ballero respondió a las consultas realizadas sobre su amistad con el fallecido animador Felipe Camiroaga, ocasión donde aprovechó de aclarar los rumores de que habían onda onda, 1313, y contó una generosa ayuda que le brindó el hombre de TVN cuando ella más la necesitaba y no lo estaba pasando nada bien.

“Esto siempre lo he contado. Él me ayudó, por ejemplo, con el primer departamento que me compré. Felipe me puso una plata que me faltaba. Yo la tenía, pero la había prestado, y no me la devolvían. Tenía que hacerlo”, contó respecto al noble gesto.

“Yo era muy organizada y súper ordenada económicamente, entonces cuando me estresé muchísimo, él cachó, lo conversamos y me dijo: ‘No te preocupes, yo te la paso’. Ni me preguntó nada”, señaló agradecida.

Además, recordó cómo le afectó la noticia de su trágica muerte, puesto que en esa fecha estaban muy cercanos.