“Me arrepiento”: Lisandra Silva recordó el momento en que le rechazó un beso en la boca a Rihanna

Lisandra Silva dejó a Julio César Rodríguez de una pieza al reconocerle anoche, en entrevista con el programa “Pero con respeto”, de CHV, que hasta el día de hoy se arrepiente de no haberle dado un beso en la boca a la megaestrella musical Rihanna.

La sorpresiva confesión la realizó la modelo cubana en la sección de la “Pregunta sin respeto”, donde el conductor le consultó si había sido real el encuentro entre ella y la cantante estadounidense, y el frustrado beso en la boca que -en palabras de Lisandra- intentó darle la artista.

“¿Es verdad? ¿Te arrepentiste de no haberle dado un beso a una mujer?”, fue la directa pregunta que le hizo JC a Lisandra, quien en medio de las risas que le provocó tal indiscreción, confesó que ella era “cierta, soy culpable. Guilty”.

La confesión de Lisandra Silva

“Oh, cómo te cuento esta historia. Empieza con un nombre internacional y que todos conceremos, que es Rihanna. Y, la verdad es que conocí a Rihanna. Fue en Montecarlo, me recuerdo. En uno de los Gran Prix que se efectuaron en Montecarlo, de la Fórmula Uno. Y estaba en una de esas fiestas que se hacían ahí, que se arman, en un barco estupendo, como de seis metros. Y el dueño del barco, era el dueño de Sony Music. Donde había muchos artistas internacionales, inclusive estaba la Rihanna, Chris Brown (...) Leonardo di Caprio que no canta, pero estaba ahí también. Era alucinante todos los famosos que estaban”, inició la cubana, quien en medio de ese contexto se encontró casualmente con la cantante en el bar del salón principal del barco.

“Imagínate que me pongo en una barra, así, y pido algo (...) estaba ahí con mi trago y ella se acerca a la barra a saludar a uno de estos personajes (productores que Lisandra no conocía) y me ve de pies a cabeza y me dice ‘Nice to meet you’ y yo, entre el schock de decir ‘¿es Rihanna o no?’, porque en la vida real es distinto verlas sin tacones o maquillaje, se me acerca y me va a la boca, a dar un beso en la boca, y yo me quito y ‘Nice to meet you’, para darle un beso en la cara”, prosiguió Silva, quien le reconoció al animador que hasta el día de hoy se arrepiente de haberle rechazado el beso en la boca a la cantante.

“Si yo vuelvo el tiempo atrás, le habría dado un beso así como (...) me hubiese chupeteado la boca. Es que yo le gusté, le gusté. No sé si le gustan las mujeres, pero hubo algo, hubo una ‘connection’”, finalizó la modelo, quien antes de tamaña confesión también sorprendió a Rodríguez con la historia de una particular propuesta que le realizó un director de cine de Hollywood con el que trabajó para hacer un cameo en la película “Alvin y las ardillas 4″.

“Yo hice el casting para ser una modelo que me veía pero que no hablaba, específicamente ellas (las ardillas) iban a caminar por mis piernas y yo iba a hacer como que ellas tropezaban conmigo, pero no tenía diálogo. El director me vio y se flechó y justo cuando íbamos a hacer la escena me cambiaron el contrato. Porque viste, un contrato de extra que no habla a un cameo donde tienes diálogo, son contratos diferentes, con pagos diferentes, con derechos diferentes y todo ese protocolo”, relató.

“Prácticamente eso ocurrió en menos de un segundo y en la escena me cambiaron contrato y me dijeron: ‘No, ya no te vamos a necesitar hoy porque vamos a hacer una escena mañana donde tienes diálogo y es un contrato diferente’”, prosiguió, al paso que reveló que fue tan grande el encantamiento del director de cine con ella, que incluso le ofreció llevarla a Hollywood para convertirla “en una estrella del cine”.

“Este director, que esta es otra copucha, me ofreció irme a Los Ángeles y me dijo: ‘Te pongo en todas las películas que voy a hacer de ahora en más’ y eso fue un momento de inflexión para mí”, reconoció Silva, quien prefirió seguir con su carrera de modelaje.