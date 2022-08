Patricia Maldonado trata de “dictador” a Claudio Arredondo por dichos sobre Álvaro Rudolphy

Al parecer a Patricia Maldonado no hay cómo darle en el gusto. Siempre hay algo que no le va a parecer bien y justamente eso ocurrió ahora, tras la declaración que Claudio Arredondo realizó a Publimetro respecto a la decisión de Álvaro Ruldolphy de manifestar públicamente que votará Rechazo el próximo 4 de septiembre, opinión por lo cual lo trató de “dictador” en su programa de Youtube “Las Indomables”.

Arredondo respondió a la consulta sobre qué le parecía que su compañero se atreviera a gritar a los cuatro vientos su postura política, a lo que señaló: “no me parece que sea una buena o mala decisión, es una decisión que no le va a traer ninguna implicancia a Álvaro, por lo tanto no le veo un signo de valentía como lo hacen parecer, el dio una opinión que es muy válida y me parece muy bien de su parte, así como yo doy la mía, a nadie le llama la atención que yo de mi opinión”.

Esas fueron sus palabras y agregó “todo el mundo se va a tener que atrever a dar una postura, el 4 de septiembre la gente se tiene que manifestar, unos lo hacen públicamente y otros no, y Álvaro tomó la decisión de hacerlo públicamente”.

“Si fuese más honesto”

Sin embargo, a Maldonado no le gustaron para nada, siendo que Arredondo no las dijo en tono mala hacia hacia su compañero de teleseries de Mega.

“Si fuese más honesto Claudio, un caballero, como corresponde, debería haber dicho ‘no estoy de acuerdo con lo que piensa mi colega, pero él es libre de elegir el bando que quiera’”, comentó Maldonado a su partner Catalina Pulido.

“Esa es una respuesta de un señor democrático, decente, no de un dictador que quiere que piensen como él. No señor, no es así”, complementó.

Además, envió una fuerte advertencia a los actores que están a favor del Apruebo. “Váyanse con mucho cuidado los que están hoy día tratando de apernarse, porque me tinca que ustedes no están en los planes del Gobierno”, sentenció.