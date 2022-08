Luis Jara y su cara a cara con Raquel Argandoña: “¿Por qué te gusta tanto el cahuín?”

Hace ya un tiempo Luis Jara se encuentra viviendo en Miami, como varios chilenos. Para esa época Raquel Argandoña lanzó que los compatriotas no lo querían mucho y que estaba fuera del grupo que forman Iván Zamorano, Rafael Araneda, Douglas, entre otros.

Y la noche de este jueves, el cantante y animador se vio cara a cara con “La Raca” en “Zona de Estrellas”. Mario Velasco sacó a la palestra los antiguos dichos de la panelista, quien señaló que “ellos (el grupo de Miami) no esperaban que Lucho llegara con todo ese billete atómico y que triunfara. Antes no había ninguna foto de los chilenos con Lucho Jara. Después de que lo comentamos acá, todos comenzaron a sacarse fotos con Luchito”.

“Gracias Raquel por su gestión. No me di cuenta que me comenzaron a querer desde tu comentario, yo sé que me quisieron siempre... ¿Por qué te gusta tanto el cahuín?”, le preguntó ácidamente a la panelista. “Esa es una ecuación digna de un programa que hace farándula. ¿Cómo me voy a ser cargo de cosas que no son ciertas? No son ciertas. Igual lo pasamos bien, nos contestamos y se generó contenido, pero no pasó nada... Yo amo a Douglas”, dijo Luis Jara.

LEE MÁS: “No me hago cargo”: Lucho Jara responde a pelambre de Raquel Argandoña

Los dichos de Raquel

El pelambre lo hizo Raquel en una de las emisiones del programa “Zona de Estrellas”, revelando, además, que los chilenos vivían de apariencias en Miami y ni siquiera tenían dinero para salir a comer a restaurantes caros, haciendo directa alusión al cantante Douglas. Información que posteriormente confirmó la madre de Kel y Nano Calderón cuando participó en el prime “Podemos Hablar” de Chilevisión.

En primera instancia, los panelistas de Zona de Estrellas, acusaron al cantante de ser él quien filtró la supuesta separación entre Iván Zamorano y María Alberó, motivo por el que le habrían echo la cruz. Sin embargo, todo sería mentira, según también salió a desmentir Douglas en entrevista con Publimetro.

“Qué lata, no tiene ningún sentido. Nada más alejado de la realidad. No puedo creer que le sigan dando tribuna. Con el Lucho estuve en su cumpleaños el año pasado, siempre hablo con él. Nos vemos dentro de lo que se puede”, dijo en dicha ocasión, explicando que Luis Jara vive a más de una hora donde residen ellos.