“Nos gustamos demasiado”: Thati Lira confirmó su reencuentro con Mauricio Isla

Hace unos días Raquel Argandoña aseguró, en el programa Zona de Estrellas, que Mauricio Isla había regresado con su ex Thati Lira. La mamá de kel juró muy convencida que la pareja fue vista en el Bar Alonso de Santiago dándose apasionados besos sin que les importara el mundo circundante.

En la cita, que se habría dado en el mismo cumpleaños de la bailarina brasileña, “demostraron su amor. Incluso, andaban vestidos casi iguales, con esas tonalidades color pastel”, indicó muy confiada La Quintrala.

Entre dimes y dirites, distintos medios siguen la historia de cerca tratando de dar con la verdad de la relación entre ellos. Por lo mismo, fuimos directamente con la bella garota, a quien encontramos en la grabación del segundo capítulo de Santa Moda (Canal Vive), nuevo programa televisivo al cual fue invitada y será estrenado este lunes 29 de agosto.

Risueña y simpática nos contó sobre lo que está viviendo por estos días, de Mauricio Isla y aunque no lo crea también habló sin problemas de Gala Caldirola.

- Bueno, ¿es verdad o no que se reencontraron con Mauricio para tu cumpleaños?

- Eeeh sí, pero no fue en Bar Alonso, Mauricio no estaba en Bar Alonso, después fuimos con otros amigos a otro lugar, a un espacio de baile, y ahí sí estaba...

- ¿Ahí se dieron los besos como dijo la Raquel?

- Thati se ríe coquetamente y aseguró : “La Raquel estaba hablando de ese día, de mi cumpleaños...”, luego duda en contestar.

-¿Volvieron, están pololeando?

- Con una risa nerviosa manifiesta su verdad al decir “es que mira, lo que pasa es que no sé lo que es, nos llevamos muy bien, estamos bien, yo adoro a Mauri y el a mí, nos llevamos increíble. Lo pasamos muy bien juntos”.

- Entonces están tratando de construir algo y darle un nombre...

- No hay nombres, nos respetamos demasiado, nos gustamos demasiado. Él está en una etapa de vida y yo estoy en otra. No quiero decir con esto ‘ay no, porque estamos en una etapa distinta no podemos estar juntos’, no es eso. Él está muy enfocado en sus cosas, acaba de llegar a Chile, con toda la información que tiene. (...) Yo por mi parte, estoy muy enfocada en mis logros, en conquistar cosas para mí y mi hijo.

- ¿Como se lleva tu hijo con Mauricio?

- Mi hijo lo ama, es su fan, él tiene 11 años y aunque no es muy de fútbol le encanta usar la polera de Mauricio.

- Ya pero por ejemplo ¿te ha hablado Mauricio hoy día?

- La verdad no me gusta hablar de otras personas, porque de repente la persona puede tener una visión y yo otra.

- ¿Lo pasaste muy mal cuando se habló que terminaron?

- Claro, una separación, por cualquier motivo que sea, nunca es feliz.

- ¿Y es verdad que borraron las fotos?

- Mira yo no tengo problemas en mantener las fotos, pero sé que la gente cobra mucho y eso es culpa nuestra que exponemos y la gente empieza a preguntar, a meterse, a dejar su energía buena y mala. Eso de borrar o dejar fotos, para mí es insignificante la verdad. Porque, igual es mi pasado y es un pasado bueno.

No llegamos a estar un año, pero tengo cero cosas malas que hablar de Mauricio. Si alguien dice que no funcionó la relación es mentira, funcionó perfecto hasta donde fue...

- ¿Y por qué terminaron entonces?

No sé, cosas de la vida, vamos a ver qué va a pasar, vamos a vivir...

- Decían que tú te ponías muy celosa...

- Tú sabes que la gente dice tantas cosas, de hecho me dicen que no me defiendo y no tengo de qué defenderme. Me hace mucho ruido que en este momento que me está yendo muy bien en mi trabajo, gracias a Dios, empiecen a meter eso en la cabeza de la gente...

- ¿Tienes buena relación con Gala?

- No la conozco, compartí en el 2020 en Bailando por un sueño, y ese programa duró muy poco por la pandemia. La veía por los pasillos, no la conocía, ni si quiera soñaba con conocer a Mauricio y después nunca más la vi.

- Pero ¿qué pasaria si la vieras acá en los pasillos?

- Para mí, te lo juro por mi hijo, es cero problema. Es el pasado de Mauricio, yo no estaba ahí, nunca estuve. No los conocía y por eso es cero problema.

- Y tú como amiga de él, ¿es verdad que se enojó, porque decían que Pinilla anda con Gala?

- Yo veo a Mauricio muy relajado la verdad, muy tranquilo, es bastante maduro. La gente habla demasiado.

- Igual dicen que ustedes hacen bonita pareja...

- Eeh muchas gracias, encuentro lo mismo jaja. Yo no sé lo que él siente, lo que tiene en su corazón, pero lo veo muy tranquilo. Siempre tuvimos una relación bastante madura. Él tiene un pasado, yo tengo un pasado...

- ¿Qué es lo que te gusta más de mauricio?

Su sencillez, es una persona muy humilde, muy noble, muy cariñoso, es un padre excelente, me llama mucho la atención su forma de ser como padre, porque de verdad es muy preocupado. Su forma de ser, como te dije tengo cero cosas malas que hablar de Mauricio. Nos llevamos muy bien

- Pero, ¿qué cosas les gusta hacer juntos?

- Siempre nos gustó ver películas, Netflix, mucho cine, pero... estoy hablando mucho de él, solo diré que es una persona muy divertida, nada es aburrido entre nosotros.