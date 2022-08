“Que me cancelen”: Pablo Díaz respondió sin filtro a sus detractores por votar Rechazo

Varios personajes de su gremio han dicho públicamente que votarán Apruebo el próximo plebiscito, incluso muchos aparecen en la franja de dicha opción.

Sin embargo, Pablo Díaz, que se hizo conocido por su rol en la exitosa teleserie “Machos”, reveló públicamente que votará Rechazo, lo cual le trajo una serie de críticas de sus mismos pares.

Por eso en una entrevista otorgada al Diario Financiero, el intérprete conversó más a fondo de las razones que lo llevan a defender la postura que tomó en este histórico momento para Chile.

“Creo que estos 30 años han sido buenos para Chile, y creo que hay que defender eso. Yo estoy rechazando la propuesta de un texto porque me parece mala. Creo que tiene cosas buenas también y eso se tiene que conservar”, aseguró a dicho medio.

El productor continuó explicando sus razones para votar rechazo. “Por eso creo que el proceso no termina el 5 de septiembre. Estoy seguro que va a haber una nueva Constitución”, sostuvo. “La derecha ya se dio cuenta que hay que cambiarla y que no puede gobernar sola. Si no, vamos a tener otro estallido”, manifestó.

Aunque sus respuestas no quedaron solo ahí, porque aprovechó esta instancia para entregarle un claro mensaje a sus haters. “Que me cancelen, que digan que miento, no es tema. No voy a responder a ello. Para mí este proceso es demasiado lindo y potente para quedarme callado”, sentenció el artista.

