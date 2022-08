“¿Usted es gay?”: Caniulef recordó el día que lo forzaron a confesar su orientación en TV

Fue el año 2016 cuando el periodista Andrés Caniulef tuvo que responder una incómoda pregunta en vivo, mientras animaba el extinto programa de farándula “SQP” de Chilevisión. Fue en un ambiente distendido que la transformista Botota Fox le preguntó a quemaropa y sin pelos en la lengua si era gay.

“Tío tengo una duda, usted es gay...usted es gay”, le consulta en dos oportunidades.

Si bien, Caniulef le responde al instante que “sí” y luego sale jugando, al preguntarle qué era ella, convirtiendo el violento momento en risas, en su interior fue un calvario del cual ahora pudo hablar con mayor libertad, según contó en entrevista con TiempoX, señalando que fue “lo más difícil que me ha tocado enfrentar en la vida”,

“Me hubiese encantado no pararme en una esquina y gritarlo, sino que poder vivirlo de manera abierta y creo que eso también habría hecho que las cosas fueran más fáciles y más fluidas”, señaló en panelista de “Me Late”.

“Fue completamente expuesto”

“El error que cometí en ese momento fue no haberle tomado el peso a lo que había ocurrido, yo no lo procesé de buena manera, entonces me tuve que enfrentar a estar verdad”, confesó.

“Esta muralla que yo había construido con mis papás, alguien la derribó de golpe y ellos no estaban preparados, ni yo estaba preparado. Primero, para enfrentar cada uno la verdad, ni menos para enfrentarnos mutuamente a la verdad. Y eso es uno de los primeros golpes que me ha tocado enfrentar”.

Además, agregó que fue “Lo más difícil que me ha tocado enfrentar en la vida y en la tele tienen que ver con ese momento, que, además fue completamente expuesto”, reveló el exSQP, recordando que al otro día tuvo que hablar respecto al episodio con la Botota Fox en “Maldita Moda”.

“Nada de eso yo lo procesé de buena forma y creo que ahí hay una primera herida grande en mí, que después termina siendo un sufrimiento mayor. Porque con mis papás yo nunca tuve esa conversación clara y definitoria de decirles y explicarles quién soy. Y ellos se quedaron con una idea tergiversada de la realidad. Me costó mucho retomar esa conversación con ellos”, señaló.