“Yo no sabía...”: El mea culpa de Botota Fox por haber sacado del clóset a Caniulef

Un momento que ocurrió por el año 2016, mientras se transmitía en vivo el extinto programa de espectáculos SQP acaba de reflotar por una entrevista que el periodista Andrés Caniulef otorgó al medio TiempoX. Y es que el comunicador aseguró que dicha situación fue “Lo más difícil que me ha tocado enfrentar en la vida”, refiriéndose al instante en que la transformista Botota Fox le preguntó sin pelos en la lengua “¿Usted es gay?”, a lo cual contestó con un rotundo sí.

Según el actual panelista de Me Late, fue una experiencia que no solo se convirtió en la más difícil que vivió en televisión, sino que también le trajo problemas con su familia: “Porque con mis papás yo nunca tuve esa conversación clara y definitoria de decirles y explicarles quién soy. Y ellos se quedaron con una idea tergiversada de la realidad. Me costó mucho retomar esa conversación con ellos”.

6 años después del polémico incidente, podemos decir que definitivamente marcó un antes y un después en la vida de ambos involucrados, porque Botota Fox también quiso decir su parecer y lo hizo aquí en Publimetro.

Yo no sabía...

Hablamos con la conocida transformista, quien marcó varios hitos en la farándula criolla. Fue la primera panelista de su tipo en un programa de espectáculos y hasta se convirtió en Reina Guachaca de la época gracias a la gran popularidad que alcanzó. Por eso, no quedó indiferente a las actuales palabras de Andrés Caniulef.

- ¿Por qué lo hiciste Botota?

- Pensaba que era como un secreto a voces en realidad, porque nos habíamos visto en otros lados, entonces lo mío fue como súper de ingenuo. No me recuerdo muy bien lo que dijo él. Dijo como yo soy esto y esto otro, y de repente en un segundo le dije y ¿eres gay?. Pero lo hice para que fuera como de risa (...) Yo no sabía que nunca lo había expuesto en la televisión ni nada.

- Pero, ¿qué pasó después?

- Tuvo problemas con sus papás, después de eso yo le pedí disculpas, por lo demás, parece que se le olvidó eso. Pedí disculpas a todo el panel cuando estábamos adentro en la reunión de pauta después del programa.

Al otro día, volvió y tenía pena por lo que había pasado, pero creo que finalmente le ayudó harto. Porque así pudo ser libre, porque quizás nunca lo hubiera dicho y aunque no es importante decirlo, lo mío fue simplemente como un chiste, una humorada. Pero bueno, de verdad no sabía que no lo había dicho nunca, por eso le pedí disculpas.

Botota reconoce que no fue acertado, pero nos aseguró que espera que Andrés olvide ese trago amargo: “Eso fue en el 2016, gracias a Dios ahora está bien con sus papás y le va bien creo”, aseguró.