“Perdí grandes años de mi vida”: Vale Roth analizó su rebelde etapa de juventud

Vale Roth analizó sin filtro su difícil periodo de juventud en el episodio más reciente de “La Divina Comida” donde compartió con Ángel Torrez, Pía María Silva y Kike Faúndez en un programa especial dedicado a bailarines. Fue en esa instancia que Roth, quien fue parte de “Rojo”, hizo una especie de mea culpa por su rebeldía que finalmente la llevó a distanciarse de su madre y su hermano.

LEE MÁS: Vale Roth aseguró que terminó el colegio de manera online y en pandemia tras sufrir “crisis de pánico”

LEE MÁS: Vale Roth reflexionó sobre las críticas que recibió en su juventud: “Ahora me piden disculpas por el pensamiento misógino”

La bailarina hizo un repaso del periodo en que se empezó a hacer conocida cuando tenía apenas 21 años y eso conllevó roces familiares. La figura de farándula admitió que tuvo una mala actitud contra su madre.

“Hubo un tiempo en que yo me alejé, agarré una actitud muy de cabra chica rebelde. Me alejé y perdí lo mejor de mi relación con mi hermano. Pero ya pasó y hace dos años que no nos separamos”, dijo la bailarina.

Además, dijo que esos grandes problemas personales los tuvo debido a que andaba “metida en carretes, puras malas juntas, malas amistades, malos pololos, hubo pololos que no no me apañaron nada”.

Vale Roth no se guardó nada al analizar esos complejos años: “Me di cuenta que cuando me junté con mi mamá y mi hermano, me di cuenta que perdí grandes años de mi vida”.