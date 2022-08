Coté López revela intensidad sexual de Luis Jiménez y lo deja como un semental

Acostumbrada a hablar de ropa, maquillajes y moda, esta vez la influencer y empresaria Coté López se fue de lenguas para cachiporrearse y sacar pica a sus seguidoras, confesando la intensidad sexual que tiene con su marido Luis Jimenez, demostrando que es un verdadero mago en el arte amatorio, incluso un insaciable reveló en su cuenta de Instagram.

La confesión ocurrió cuando la exitosa emprendedora y escritora emergente abrió la opcoión de preguntas en sus historias para interactuar con sus seguidores en su red social, momento en que llegó una íntima consulta sobre la cantidad de encuentros pasionales que tiene con el exfutbolista de Palestino.

“¿Cuánto sexo tienes a la semana con el Mago? Se nota que son muy”, le preguntaron, acompañando la consulta con emojis de fuego.

Ante esto, López respondió sin tapujos y confesó que el deportista es un insaciable, aunque pensó que la pregunta la había realizado el propio jugador para jactarse, o bien, a modo de indirecta.

“Tuve que leer a ver si esta pregunta no me la había hecho el mismo Luis, que es un tema que siempre lo conversamos (...) él cree que es normal tanto… pero yo digo que las parejas normales no lo hacen tan seguido”, señaló, revelando que el hombre es un completo gozador y quiere disfrutar a cada minutos la compañía y cariños de su amada esposa.

Un crack!