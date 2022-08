“Ya me cansé, quiero ver a mi familia, no quiero estar más acá”: la pataleta de Ignacio Román en “El Discípulo de Chef”

Ignacio Román se convirtió en el nuevo nominado a eliminación de “El Discípulo del Chef” y no se lo tomó para nada bien. Ennio Carota entregó sus explicaciones, que para nada entendió el exMaster Chef, que ya anteriormente había tenido faltas en el programa.

“Tengo ya clara mi decisión. Los argumentos son bastante simples. Vuelvo a repetir que para mí es muy importante el compromiso de verdad, hay que remar para el mismo lado y eso es lo más importante para mí y pienso que esto seguramente va a poder hacerlo entender cuál es el verdadero camino que necesitamos”, dijo el líder del equipo verde.

LEE MÁS: “La cocina se respeta”: Ignacio Román responde a críticas de Ennio Carota por decir que le subieron “los humos” a la cabeza

“Te quiero adentro de la cocina, no te quiero afuera. No te quiero ver dando vueltas, te veo que estás en otra, no te veo conmigo”, dando a conocer el nombre de Nacho Román como nominado.

Ignacio Román Captura CHV

La reacción de Román

“Me pasa que hago todo. Hago de todo y me dice que no estoy en la cocina. Osea, sin comentarios”...

Agregó molesto: “Ya me cansé, quiero ver a mi familia, no quiero estar más acá”.