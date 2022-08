“La cocina se respeta”: Ignacio Román responde a críticas de Ennio Carota por decir que le subieron “los humos” a la cabeza

La polémica ausencia de Ignacio Román en el capítulo de este martes de “El discípulo del chef” y su consiguiente nominación al duelo de eliminación del programa de CHV tuvo un nuevo episodio este miércoles para la polémica que se desató entre el cocinero nacional y el chef italiano Ennio Carota, su capitán de equipo en el estelar culinario.

“El programa se ha dedicado a dejarme mal (...) estoy muy desilusionado, hasta yo mismo me caí mal en el capítulo de la noche (...) está todo editado y sacado de contexto (...) no pensé que les encantaba más la farándula, el cahuín, que la cocina”, fue el sentido quejo de Román en sus redes sociales, previo a la emisión del episodio donde Carota se mostró indignado con su rebelde ausencia de pantalla.

Y es que la relación que se ha dado entre ambos no ha sido de la mejor en los primeros seis capítulos del espacio, una situación que el propio chef europeo salió a aclarar este miércoles en entrevista con lun.com, donde fue enfático para asegurar que no existe ninguna intención del programa de perjudicar a Román.

LEE MÁS: “Me chupa un huevo”: la reacción molesta de Max Cabezón que descolocó a todos en El Discípulo del Chef

LEE MÁS: “Me caí de hue...”: Ennio Carota se resbaló en pleno programa y sorprendió a todos en El Discípulo del Chef

“Él aceptó el reto y está súper claro que tiene reglas, tiene un compromiso que todo el mundo respeta, cosa que él no hace, se lleva todo por delante, no encaja con el juego que estamos haciendo y al final no nos sirve. Es inconsistente. Un día vengo, al otro no vengo, al otro llego tarde, otro día tengo un evento y me voy antes. Si no puede cumplir lo mejor es que te retires”, fue la enfática respuesta del italiano, quien negó que a Nacho alguien “lo está dejando mal” en el programa, sino más bien su reacción es propia de alguien a quien se “le subieron los humos” a la cabeza.

El conflicto de Román y Carota en CHV

“Como que las quiere todas: por un lado tomar la oportunidad, pero al mismo tiempo ‘no me hinchen, yo soy la estrella, yo soy el número uno y hago lo que quiero’. Se le subieron los humos hace rato”, se quejó.

La respuesta de Román a los dichos de Carota no se hicieron esperar y esta madrugada las dejó evidenciadas en una publicación de Instagram, donde junto a una fotografía de todo el equipo donde participa -y en la que aparece el propio chef italiano-, dedicó una contundente reflexión de lo que, a su juicio, debiera ser el formato del programa.

“En fin, así me gusta trabajar. En equipo y con alegría. Grande equipo verde #lomioeslacocina #lacocinaesmipasionyserespeta. Mucho amor para cada uno de ustedes @ladanicastror @max_cabezon @enniocarota @cesarantoniocampos @nicoloristica @galadrielcaldirola y mi querida #leo”, señaló.

LEE MÁS: Al final no renunció: Marisol apareció en El Discípulo del Chef y su cambio de actitud generó diversas reacciones

La indirecta de Román, por cierto, la contradice Carota, quien aseguró en el medio nacional que los problemas con el chileno no pasan por una aversión de la producción en su contra.

“Nadie lo está dejando mal a propósito, al revés, yo en todo momento lo he apoyado, pero en muchas ocasiones no lo he podido apoyar, porque cuando tu me fallas, no vienes, cuando me dejas plantado, no te puedo apoyar. Te apoyo siempre y cuando me respondas”, explicó, al paso que insistió en que “cuando él dice que la edición lo está dejando mal, él está mal”.

“En lugar de reírse lo toma como algo personal, eso es parte del show, entonces, o no sabes jugar o eres un mal perdedor. Él sabe perfectamente cómo funciona la tele, de la tele viene y de la tele vive, entonces mejor no hubiera aceptado, punto”, cerró.