Entre lágrimas Ángeles Araya habría manifestado su enojo en Canal 13 por cambios en “Tu Día”: “Me tienen aburrida”

Rumores, rumores y más rumores. Ya se decía que Canal 13 está preparando el desembarco en el matinal de José Luis Repenning y Priscilla Vargas, por lo que la salida de Ángeles Araya de “Tu Día” sería inminente y al parecer, la periodista se enteró por la prensa.

Luis Sandoval en “Zona de Estrellas”, manifestó que en primer lugar, el canal está analizando el cambio de nombre del programa y volver al extinto “Bienvenidos”.

“Al parecer la marca todavía genera mucho interés comercial de publicidad, por lo tanto actualmente Canal 13 está en la duda de si sigue Tu Día o vuelve el nombre de Bienvenidos”, dijo Sandoval.

Por otro lado, desclasificó que Araya habría ido al quinto piso indignada y ya cansada. Entre lágrimas la periodista habría manifestado a los ejecutivos: “Me tienen aburrida, me estoy enterando por la prensa de que va a llegar gente nueva y a mí nadie me avisa nada. Yo quiero que sean sinceros y me digan qué va a pasar con mi futuro laboral”.

“Ángeles se siente insegura, que la están dejando de lado. No lo estaría pasando nada bien”, añadió Luis Sandoval.