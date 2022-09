Diana Bolocco descarta retirarse de la televisión: “Escuché el rumor (...) no, para nada”

Diana Bolocco aclaró los motivos de su salida del matinal “Mucho Gusto” y descartó este jueves que esté planeando retirarse de la televisión para dedicarse a sus proyectos fuera de pantalla y a la productora que tiene junto a su marido Cristián Sánchez y el exproductor ejecutivo de Mega, Pablo “Pablete” Alvarado.

En entrevista con lun.com, una de las figuras más importantes de la señal del Grupo Bethia sinceró que su baja del estelar matutino de Mega no pasó por alguna decisión exclusiva de ella ni por la recomendación del canal, sino que estuvo enfocada en la realización de nuevos proyectos de entretención del canal.

“Pasó que voy a hacer otros proyectos en Mega y de hecho estamos enfocados en eso, en el área de entretención, se vienen hartos proyectos, sólo eso pasó”, aseguró Bolocco, quien asume que los actuales animadores que están a cargo de “Mucho Gusto” están más que capacitados para reemplazarla.

No hay una fecha concreta para la salida al aire. Hay varios en carpeta, pero hay uno que está súper avanzado y la idea es que se pueda hacer lo antes posible. — Diana Bolocco

“Yo creo que lo importante es que el matinal tiene grandes conductores, está José Antonio Neme, la Karla (Constant), está la Sole (Onetto) hoy día y yo voy a dedicarme a la entretención, que es lo que más sé hacer”, agregó.

El retorno de Diana Bolocco

Respecto de su regreso a pantalla, la periodista explica que este no tiene una fecha definida, pero que espera llegue una vez terminadas las Fiestas Patrias.

“No hay una fecha concreta para la salida al aire. Hay varios en carpeta, pero hay uno que está súper avanzado y la idea es que se pueda hacer lo antes posible, pero hay una logística que lleva a que no se haga tan rápido como uno quisiera, ojalá a la vuelta de Fiestas Patrias”, explicó Bolocco, que además afirmó que tal espacio será emitido “en horario prime”.

“No puedo decir (animar sola o acompañada) porque todavía son proyectos, en la tele siempre hay mucho paño que cortar. Es súper entretenido, es una vuelta bien interesante y distinta a lo que se está mostrando en televisión”, prosiguió la animadora, quien afirmó que si bien su contrato con el canal privado termina a “fin de año”, no tiene considerado dejar la televisión una vez que finalice su vínculo con Mega.

“Escuché el rumor que me quería retirar de la televisión (...) no, para nada. Me queda mucha energía, ganas y proyectos en la cabeza para seguir trabajando, es mi profesión, ha sido mi profesión por tantos años y yo feliz sigo en Mega”, recalcó Bolocco, quien a futuro contó que no descarta volver a conducir algún proyecto televisivo con su marido, tal como en su momento señaló el propio Sánchez.

“Por ahora no porque él (Critián Sánchez) está en Canal 13, con un proyecto que parte este jueves (La puerta millonaria), y en ESPN y yo en Mega, por ahora no se puede, tal vez en el futuro. ¿Por qué no? Me encantaría trabajar con él, trabajé mucho con él y fueron años súper felices”, finalizó.