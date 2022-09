“Es algo que no he hecho antes”: Canal 13 confirma el nombre de su nueva panelista para “Juego textual”

Canal 13 confirmó este jueves el nombre de una nueva panelista para su próximo estelar de entrevistas “Juego textual”, y que se une a la comediante “Chiqui” Aguayo y la actriz “Pepi” Velasco, los primeros rostros confirmados por la señal privada para realizar el programa que será conducido por Sergio Lagos.

Se trata de la también actriz Katty Kowaleczko, quien luego de ocho años alejada de la estación televisiva, regresará como una de las entrevistadoras que, según indicó el canal, hablarán “de diferentes temas y someterán a un invitado(a) a diferentes secciones en las que éste jugará y expondrá su historia”.

Kowaleczko ya ha incursionado en otros roles alejados a los de actriz en Canal 13, como los proyectos televisivos de “Amor ciego” y “Nadie está libre”, experiencias que Katty dice le servirán pero que no serán excluyentes al momento de realizar su nuevo rol de entrevistadora.

El esperado regreso de Katty a Canal 13

“Si bien la gente me recuerda en esa faceta, y agradezco el cariño y lo bien que resultaron esos programas, pienso que todos los proyectos son distintos y en todos los proyectos uno empieza desde cero. Y así me siento ahora, partiendo desde cero, pero con la tranquilidad de la experiencia, los años y el sentir que vengo a pasarlo bien”, expresó la exprotagonista de teleseries de la señal privada como “Marrón glacé”, “Fuera de control” y “Tentación”.

Para la actriz, el regreso a Canal 13 es especial, ya que “siento un cariño con la historia que viví en el canal”.

“Cuando me llamaron para este proyecto me motivó porque es algo que no he hecho antes. Es un desafío muy grande estar con otras ocho mujeres conversando con un invitado (...) y pienso que no es una tarea menor, porque somos intensas”, señaló Kowaleczko, agregando que “es un grupo con mucho sentido del humor y con muchas cosas que decir, y yo creo que va a ser un ejercicio de escuchar también”.

“Soy buena conversadora. En mi vida personal me gusta conversar, quizás por eso soy más íntima. No me gustan las multitudes y no me gustan esos encuentros donde hay 30 personas, porque al final igual uno hace un grupo más pequeño para conversar”, agregó.

Respecto de trabajar en un programa animado por Sergio Lagos, Kowaleczko asegura estar contenta, ya que considera “sexy” al periodista. “Es un hombre que se ha ganado todo lo bueno que le está pasando por los años que lleva trabajando, y estoy feliz de estar en un espacio con él”, dijo.

Sobre sus futuras compañeras, entre las que se cuentan a Aguayo y Velasco, la actriz señaló que “hay algunas que conozco y otras que estoy conociendo, pero están las ganas de llegar a ser yuntas (...) ahora tenemos encuentros con el grupo para ir conociendo la dinámica de cada una”.

“Al comenzar un proyecto nuevo siempre hay un estado de ansiedad y nervios, pero es un nervio rico y uno debe aprovecharlo para que todo funcione mejor”, cerró.