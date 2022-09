“No me habría gustado separarme”: Pollo Fuentes reveló que está arrepentido de distanciarse de la madre de sus hijos

“Yo no estaba teniendo una conducta apropiada con mi mujer y mis hijos”, estas fueron las palabras de José Alfredo Fuentes durante su conversación en el programa de Martín Cárcamo de “De tú a tú”. Sin embargo, el cantante aclaró que está arrepentido de haberse separado de su exesposa, Isabel Trías.

El intérprete de “Te Perdí” fue el protagonista de la nueva sección de conversación “Reconociendo”, en donde se refirió a varios puntos de su vida personal.

“Pollo, en la vida, ¿de qué te arrepientes?”, preguntó directamente Daniel Fuenzalida.

“No me habría gustado separarme”, confesó rápidamente el “Pollo”.

“Me separé el año 2000, no me divorcié ni me he divorciado hasta la fecha. Me hubiese gustado quedarme siempre con mi familia, pero hay cosas en la vida que pasan y fue un momento que tuve que tomar la decisión “, contó.

“No me hubiese gustado irme de la casa, me hubiese gustado estar con mis chiquillos, a pesar de que estaban todos grandes. La Natalia que es la más chica estaba cumpliendo 18 años cuando me separé de la Isabelita”, confesó.

Finalmente, José Alfredo Fuentes aseguró que la mujer “es el amor de mi vida”, y que en la actualidad aún mantienen una relación cercana.