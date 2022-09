Paola Troncoso preocupa a sus seguidores con estremecedora foto: “Agradezco a mi cuerpo cada dolor y enfermedad”

La actriz ícono del extinto “Morandé con Compañía” y de la serie Miguelito, Paola Troncoso, preocupó a sus amigos y seguidores, tras publicar una foto internada, con claras señales de haber llorado, afectada por la fibromialgia, como ya hace meses lo reveló. “Esta es la peor foto que publico, pero es mi realidad actual y quiero compartirla porque siento que es necesario”, comenzó su comentario.

“Desde el fin de semana no he estado bien de salud, muchos saben de mi tema de fibromialgia que gracias a dios la he controlado bastante bien, pero ahora se suma una cirugía y problemas de hipertensión muy elevada que me tiene complicada”, explicó la actriz.

Troncoso recordó que la enfermedad la controla con meditación y conocimiento espiritual y personal. “El problema es que aún sabiendo muy bien que cambios debo hacer para estar sana y feliz realmente, me cuesta tanto tomar decisiones a veces, pero como la vida es sabia y te ama, entonces vuele a enfermarte hasta que entiendes que debes hacerlo ya!!.”.

“Lo bueno es que a veces nuestro Ser Superior como nos ama tanto y sabe lo difícil que se nos hace cambiar, nos hace vivir situaciones tan incómodas y dolorosas e injustas que te obligan a salir de esa zona. Agradezco a mi cuerpo cada dolor y enfermedad porque me hace tomar conciencia de que es lo que debo fortalecer, lo que debo dejar atrás , o que debo comenzar a hacer para seguir creciendo en mi evolución y apertura de conciencia plena y feliz”, argumentó.

La actriz dijo esperar que todos “tengamos la posibilidad de entender por qué nos enfermamos y qué es lo que debemos sanar o arrancar de nuestra vida para hacerlo” .