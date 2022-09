Raquel Argandoña aclaró futuro televisivo de Diana Bolocco: “Está incierto (...) No tiene proyectos”

Durante el último capítulo de “Zona de Estrellas”, Raquel Argandoña analizó el futuro de Diana Bolocco en la TV y aseguró que la comunicadora ya no tiene espacio en la pantalla chica.

Todo comenzó cuando los panelistas del espacio se encontraban analizando la contingencia en el mundo de la farándula, en este caso los cambios en la parrilla de las diferentes casas televisivas.

Es ahí donde la “Quintrala” aprovechó de hablar sobre qué pasará con la animadora, quien en estos momentos está fuera de pantalla.

“Yo creo que el futuro de Diana está incierto, fíjate. No tiene proyectos, Mega no tiene proyectos. Ella no quiere animar matinal, tampoco reality... Está como complicada. Le va a costar negociar con Mega”, comenzó Raquel.

Según las palabras de la madre de Kel Calderón, Diana ya no tendría ofertas en televisión. “Canal 13 no está negociando con ella, ya tienen mujeres. Recordemos que también tienen a Cecilia Bolocco”, manifestó.

“El futuro de Diana está un poco incierto en la televisión, a menos que ella se retire y trabaje con su productora, así le vende los programas a los canales”, concluyó.

Cabe recordar que Diana Bolocco aclaró no tiene intenciones de abandonar su carrera en televisión, esto según las palabras de la animadora en una entrevista para LUN.

“Escuché el rumor que me quería retirar de la televisión (...) no, para nada. Me queda mucha energía, ganas y proyectos en la cabeza para seguir trabajando, es mi profesión, ha sido mi profesión por tantos años y yo feliz sigo en Mega”, señaló.