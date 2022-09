“Soñaba con...”: Begoña Basauri reveló el mayor antojo de sus primeros meses de embarazo

Begoña Basauri reconoció que estas primeras 15 semanas de su embarazo ha sentido la gran necesidad de comer una fruta que se ha convertido en el principal antojo en su proceso de gestación.

Fue durante su participación en un evento de una empresa farmacéutica y un producto de belleza que la actriz confirmó lo bien que ha llevado estos primeros días de embarazo, y que recién la semana pasada confirmó a sus seguidores de redes sociales con una serie de fotos y un video en los que celebró sus 41 años y las 14 semanas de gestación.

“Hoy (25 de agosto) celebro la vida. Hoy cumplo 41 y 14. Celebro 41 años de vida. Celebro 14 semanas desde que supe estabas aquí. Hoy somos dos corazones latiendo dentro de un mismo cuerpo. Desde que estás aquí, me siento poderosa, imparable, invencible. Hoy hay una fuerza que no conocía en mí. Esperaría 40 años más para volverte a sentir latir dentro de mí porque los tiempos de Dios son perfectos. Solo puedo dar la gracias y más gracias. Gracias Dios mío por este bello regalo”, publicó el jueves de la semana pasada la actriz, quien desde ese momento no ha parado de mostrarse feliz de su maternidad.

El antojo de Begoña Basauri

Y en ese proceso, aseguró este jueves en lun.com, la alimentación ha jugado un papel importante en el desarrollo de su embarazo.

Begoña Basauri. Fuente: Instagram @basauri.

“He tenido un embarazo muy afortunado. En estos cuatro meses he tenido tres días en los que me he sentido mal, nada”, señaló Begoña, quien reconoció además su repetitiva necesidad de comer limones.

“A morir (el antojo). Al principio, lo único que quería era cítrico, soñaba con un bowl de ensalada, pero en el fondo lo que quería era tomarme el limón y sigo con eso”, reconoció la ganadora de “Masterchef Celebrity”, quien se asesoró con su doctor para conocer de su necesidad por este alimento.

“Según me explicó el doctor, tiene que ver con que la hormona encargada de formar la placenta, ella hace que la saliva se espese mucho y el cítrico ayuda a aliviar eso, por eso las embarazadas queremos comer limón, no soy sólo yo”, aclaró.