Un irónico Esteban Paredes habla de rumores de romance con Pamela Díaz: “De repente es mejor que hablen un poco de mí”

En el mundo de los rumores faranduleros, hace algunas semanas comenzó a comentarse el supuesto romance entre Pamela Díaz y Esteban Paredes. ¡Pero no! porque “La Fiera” ya lo desmintió y ahora fue el mismo ídolo de Colo-Colo que comentó lo falso, falso de este relación amorosa.

En entrevista con LUN, el exjugador aseguró que “mientras no haya imágenes donde yo salga con alguien, no me incomoda en realidad porque no es así”.

LEE MÁS: “Dejen de especular tonteras”: Pamela Díaz y Esteban Paredes aclararon rumor de su supuesto romance

“Son cosas que la farándula busca para su conveniencia. ¿Si me caliento la cabeza con eso? No... de repente es mejor que hablen un poco de mí”, dijo en sentido irónico.

El ahora rostro de TNT Sports, afirmó que “con ella somos muy amigos hace muchos años y está con Jean Philippe Cretton”.

Ya lo habían desmentido

“¿Sabí que? A mi me carga aclarar cosas”, señaló Pamela Díaz. “Yo no tengo nada que aclarar”, respondió Paredes sobre la polémica.

“Nosotros nos llevamos bacán hace mucho tiempo, tenemos amigos en común. De hecho el fin de semana fuimos a saludar a la Chica Lily que es mi mejor amiga (…) lo pasamos la raja y todo. Somos muy amigos y nos apañamos siempre, entonces igual tenemos una linda relación, pero estar aclarando cada vez que me preguntan, no estoy ni ahí”, afirmó La Fiera.

“Y no hablen por favor, porque yo también he compartido muchas veces con Jean Philippe”, señaló Esteban Paredes dejando en claro que incluso es amigo del animador de Chilevision. “Ay sí, de hecho el último carrete estuvimos aquí los tres tomándonos una cosita. Así que pa’ que dejen de especular tonteras”, contó Pamela dando detalles de su buena onda.