Kel reveló los requisitos de su hombre ideal: “Que no se asuste cuando me vea fuerte”

La abogada e infuencer Kel Calderón dio a conocer cuáles son los requisitos que debe tener su hombre ideal, luego que un seguidor le consultara qué debe tener un hombre para ser su pareja a lo que la hija de Raquel Argandoña reveló los atributos del macho alfa que logra conquistar su corazón.

La consulta, explicó el joven, la hizo porque pensó que Calderón se ve difícil de satisfacer, a lo que ella respondió que todo lo contrario y aseguró que es “un amor”.

“Me gusta que me respeten, que me prioricen y que podamos formar un equipo y crecer a la par. Me gusta que me den el espacio de ser vulnerable y mostrar mis puntos débiles sin tener miedo a que después los usen en mi contra”, detalló.

[ “Nunca olvidaré su mirada”: Steffi Méndez relató cuando fue agredida por expololo ]

“Eso no es transable”

Y luego, señaló otros puntos muy importantes que debe tener el galán que pretenda conquistarla.

“Que no se asuste o se sienta amenazado cuando me vean fuerte o que me vaya bien (nunca una competencia entre nosotros). Si le gusta viajar harto y compartir un buen vino tinto tampoco me quejo. AH!!”.

Además, como requisito obligatorio “sí o sí tiene que ser animal lover, eso no es transable (la Marti y Lucifer sobre todo)”, comentó la abogada, refiriéndose a sus mascotas.

Finalmente, respondió de si era o no una mujer difícil de satisfacer y aseguró que sus requerimientos no los hacía “de fresca”, luego que otro seguidor le dijera que pedía “muchas cosas” para sus pretendientes.

“¿Si soy difícil de satisfacer? Yo encuentro que no y que soy un amor (...) ¿Les pareció mucho? Jajajaja no es de fresca y no es mucho! Por lo demás, mi regla es ‘nunca pido nada que no traiga a la mesa yo también’”, agregó sorprendiendo con sus dichos.