“Lo pasé muy mal”: Kanela contó la verdadera historia tras fallido deletreo de “palomas”

“Ahora es divertido, pero yo lo pasé muy mal. Mucha gente pensó que yo estaba volado, pero la vergüenza fue cuando me llamó mi vieja”, reveló el cantante Kanela respecto al bochornoso momento que vivió en el programa “Pasapalabras” de Chilevisión, cuando tuvo que deletrear la palabra “palomas”, en conjunto con Javiera Suárez y un competidor.

En el juego, cada uno debía decir una letra hasta formar la palabra completa, pero cuando le tocaba el turno al cantante, él no sabía que letra seguía y decía una equivocada, ante el asombro de sus compañeros que no acreditaban que no supiera algo tan fácil y la impaciencia de Acevedo.

Tras este fallido recuerdo, el músico contó la verdadera historia en el programa “Podemos Hablar”, confesando que fue muy duro para él, pero había una justificación detrás y tenía que ver con su madre.

“Hay una historia detrás de eso, mi vieja estaba en el hospital y andaba en otra, estuve toda la semana en el hospital, no tenía cabeza para nada y llegué acá al programa sin conocer ese juego, fue toda una locura, no escuchaba nada, no escuchaba a Julián, y me acuerdo que la Javi ese día también lo único que quería era terminar el programa porque andaba con caña”, explicó y aprovechó de echar al agua a su compañera de equipo.

“Pensé que lo iban a editar”

Según contó a Julio César Rodríguez en el capítulo que será emitido esta noche, Kanela estaba en un concierto cuando salió al aire “Pasapalabras” y recibió el bullying de la gente.

“Yo estaba tocando, el programa lo habíamos grabado antes y pensé que lo iba a editar y cuando salió el programa, me subió al escenario y yo escuchaba… “paloma, paloma” no entendía nada, nada de nada… qué pasa decía yo”.

“Termina el show, tenía muchas llamadas perdidas, y a la primera que llamo es a mi mamá y me dice… oye cabro… cómo mierda no pudiste decir “paloma”, ve el programa pasapalabras. Ahí supe que habían tirado el programa y quedé pa adentro, qué vergüenza”, confesó.