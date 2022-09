María Jimena Pereyra será panelista de “Juego textual”: “Vengo a representar lo que soy… mujer, lesbiana, inmigrante y artista”

Se siguen sumando nombres al panel de ocho mujeres que darán vida a “Juego textual”. El espacio que debutará en las próximas semanas en el horario prime de Canal 13, bajo la animación de Sergio Lagos, tendrá a María Jimena Pereyra como parte de su grupo de panelistas.

“Tengo todas las sensaciones. Cuando me llamaron, mi primera reacción fue ‘wow’, feliz de que hayan pensado en mí para un proyecto tan fuerte como éste. Hoy estoy en una etapa de mi vida donde amo las comunicaciones, ya llevo tiempo haciendo esto y creo que es una parte importante de mí. Nunca imaginé que así iba a ser, sin embargo lo incorporé a mi vida”, destaca la cantante y comunicadora, agregando que “creo que es un proyecto donde voy a crecer muchísimo, sobre todo con lo que significa un programa así en el momento que estamos viviendo”.

María Jimena profundiza en esto, y en un formato que viene a ser remozado del exitoso “Acoso textual”: “el cambio en este programa creo que tiene que ver con lo que es hoy la sociedad. No es lo mismo hablar de un Chile hace 20 años con lo que es hoy en día, han pasado muchas cosas y están pasando muchas cosas. Un programa así genera una instancia para conversar con diferentes personalidades y conocer cómo han cambiado sus vidas e incluso sus formas de pensar y de creer en algunas cosas”.

María Jimena Pereyra Gentileza Canal 13

Pereyra detalla que disfrutó el proceso para quedar como panelista de “Juego textual”, “no me presioné para ser seleccionada. Lo conversaba con mi esposa y le decía que disfruté cada momento en los castings. Lo que funcionó es que vine muy relajada y así estaré en el proyecto. Yo aquí vengo a representar todo lo que yo soy… ser mujer, lesbiana, inmigrante y artista, y con la intención de poder aportar todo eso al programa”.

A lo anterior, añade que “la idea es tener la capacidad de, a través de mi experiencia, representar a tanta gente que está en mi misma situación y dar ese punto de vista desde lo que soy, para que se genere desde ahí una conversación y que se genere eso también en las casas que nos estén viendo”, destacando que “este es un programa emblemático de Canal 13, incluso se hizo en otras versiones afuera, como en Argentina. Y retomar con estas nuevas visiones, con esta sociedad que ha cambiado tanto, va a generar una instancia de conversación en las casas. Sin duda, va a dar mucho de qué hablar y esperamos estar a la altura”.

María Jimena Pereyra declara que “siempre he sido muy conversadora, desde que tengo uso de razón, pero nunca me imaginé estas oportunidades de poder desarrollarme como comunicadora. Primero hice varios programas como panelista, luego al frente en la conducción, y creo que me fui sorprendiendo a mí misma con esa capacidad”.