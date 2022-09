Laura Prieto contó la firme sobre JC Rodríguez: “Es bien facilón”

Laura Prieto es la nueva panelista de los viernes en “Me Late Prime”, en donde no solo se dedica a comentar lo último de la farándula sino que también aprovecha de lanzar algunas frases sobre su expareja, Julio César Rodríguez.

Todo comenzó cuando Ana María Muñoz, más conocida como “Zapallito italiano”, fue consultada sobre si prefería a José Antonio Neme o a Julio César Rodríguez, a lo que la bailarina eligió al rostro de Mega.

“Cuando le di la oportunidad a Julio no quiso”, lanzó en tono de broma.

“¿En serio? ¿Te despreció? Qué raro, porque es bien facilón te digo”, arremetió Laura Prieto y desató la risa de los panelistas de TV+.

“No se puede defender Julio”, comentó Felipe Vidal.

Cabe recordar que Laura se refirió a su expololo hace solamente unos días, aclarando que no volvería a tener una relación con él. “No me calza ninguno. Si esperan ese, no es. En este minuto de mi vida no volvería con ninguno de mis exs, prefiero estar sola. Trágame tierra en este minuto. Mucho cariño, pero no”, dijo la modelo.

“Una de las cosas importantes es que tuve que hacer mi vida, durante mucho tiempo me vinculaban a esa persona, a Julio. Llevo años de mucho trabajo para tratar de desmarcarme, de no ser la polola de”, confesó la exchica “Calle 7″ en aquella ocasión.