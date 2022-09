Fuerte encontrón entre Camila Flores y Julio César Rodríguez por el Rechazo a la propuesta constitucional

Un tenso cruce por diferencia de opiniones con respecto al proceso constitucional tuvieron esta mañana la diputada Camila Flores RN y Julio César Rodríguez, conductor del matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión. Todo ocurrió en el mencionado programa, donde el altercado llamó la atención de los medios como La Cuarta y los televidentes.

“Llegaron muchas personas que realmente no tenían idea de lo que iban a escribir, que no tenían la intención de tener buenos asesores, de estudiar ni de hacer un buen trabajo. Y por supuesto que esas personas fueron las más revanchistas, las que le pasaron la aplanadora a todos aquellos que no pensaban como ellos”, expresó la parlamentaria en vivo y en directo para criticar a la Convención Constitucional que redactó el texto que fue rechazado en mayoría por el electorado.

Ante sus palabaras, Julio César Rodríguez, la interpeló de inmediato: “¿Sabe por qué yo no estoy de acuerdo con usted? Porque esa pudo haber sido una persona, dos personas, cinco personas, 10 personas, 30 personas, 50 personas. Pero se necesitaba, para que un artículo quedara, mucho más que eso. Entonces, más allá del número, de algunas personas que hasta quisieran cambiar el himno nacional, lo que se necesitaba era llegar al articulado final, porque eso nunca llegó al articulado final. Se hizo mucho alarde de esos fake news. Al final de cuentas, en el articulado, parece que ahí faltó el diálogo”.

Luego el diálogo no fue precisamente calmo, porque la diputada Flores no se quedó callada y le dijo: “Es que eso fue lo que la gente rechazó, precisamente, ese texto. El gobierno hizo una campaña brutal de intervencionismo”.

Luego vino un intercambio de ideas, donde cada uno comentó su pensamiento sin filtros:

“Pero diputada, contésteme en la línea... en el texto no decía que no estaba el himno nacional ni la bandera, y usted dice ‘ese texto rechazó’”, le dijo JC Rodríguez. A lo que Camila flores le respondió insistiendo en que “habían otras aberraciones”.

Luego Julio César siguió peleando su idea al decir: “Pero eso no estaba! Lo que yo le planteo es que si una, dos, 10, 15 personas... porque al final tenía que ser una cantidad importantísima para que un articulado quedara. Parece que al final faltó ese diálogo fino de no invisibilizar al otro”.

Finalmente, Camilia Flores le hizo otra indicación; “¿Pero tú te acuerdas lo que decía el convencional Stingo? Él dijo claro: ‘Aquí las reglas las vamos a poner nosotros’. Eso decía Stingo. Así parte esto y así termina”, aseguró.

