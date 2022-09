La dolorosa pérdida de Benjamín Vicuña: “Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta”

El actor nacional Benjamín Vicuña confirmó esta tarde en su cuenta de Instagram, que su padre falleció. Llevaba semanas internado, intubado, con una hemorragia intestinal muy fuerte, de acuerdo a medios argentinos. Esto obligó al artista a ir y venir desde Argentina a suelo nacional.

“Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo”, parte el post del actor.

“El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia. Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo.Elvis has left the building”, terminó su escrito.