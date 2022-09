Raquel Argandoña se mandó flor de pelambre con invitados de “La Divina Comida”

La panelista de “Zona de Estrellas”, Raquel Argandoña, se mandó flor de pelambre con sus compañeros de “La Divina Comida”, la actriz Geraldine Neary, el cantante Leo Rey y el periodista Patricio Sotomayor, a quienes recibió en su casa durante el último capítulo del programa de Chilevisión y agasajó con su preparación gastronómica. Sin embargo, los trató de “mal agradecidos”.

Esto, porque según la intérprete de la Quintrala, fueron apretados con las notas, solo para perjudicarla y evitar que ganara.

Debido a ello, señaló que los tres fueron “mal agradecidos”, agregando que “después me piqué, no sé si editaron o no porque me quedé dormida, pero nunca se habían sentado en una mesa más linda que la mía”.

[ “Hueo...¿qué mierd... te pasa?”: Desclasifican pelea “a muerte” entre Pamela Díaz y Ale Valle ]

“Se lo comen todo”

“Tengo que hacer una crítica...Al principio son todos encantadores, simpáticos. Uno jura que te van a poner un 7 ¡o un 6 por lo menos!”, pero “igual te ponen un 5 y, ¿sabes por qué te hacen eso? Para que uno no gane”, alegó la madre de Kel Calderón.

Además, los peló bien pelados, señalando que “se lo comen todo y después critican todo lo que comen. En la nota fueron muy apretados, para lo que yo dediqué mi mesa, la preparación”.

Pero, a pesar de la baja nota, de igual forma se llevó el premiado y sus invitados le reconocieron que su departamento brillaba por su elegancia y decoración. Más aún, puesto que Raquel contó que utilizó una cuchillería especial, que saca solo para ocasiones especiales.

Finalmente, confesó que a pesar de las diferencias, estuvo de acuerdo a los participantes que le tocó compartir, asegurando que hay otro que “ni por toda la plata del mundo sentaría en mi mesa”, advirtió.