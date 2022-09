Latife Soto entregó positiva predicción sobre La Roja en el Mundial de Qatar: “Hay posibilidades reales”

Latife Soto estuvo como invitada en “Más Vivi que Nunca”, y lanzó una particular predicción sobre el futuro de la Selección Chilena de fútbol y aseguró que si hay posibilidades de estar en las filas del mundial Qatar 2022.

Cabe recordar que la disputa por el caso de Byron Castillo sigue haciendo ruido en nuestro país, puesto que luego de que la FIFA realizará un fallo a favor de la Federación Ecuatoriana, la Corte de Apelaciones del fútbol mundial decidió citar los involucrados para este próximo 15 de septiembre.

Bajo este contexto, es donde la tarotista fue consultada sobre qué podría pasar este día, a lo que respondió que “hay posibilidades reales. Hay una posibilidad”.

Sin embargo, aclaró que “yo no estoy diciendo que van a ir, así que no arreglen maletas. No he dicho eso, por favor. Después me van a culpar, pero sí hay unas posibilidades”.

“Al jugador en cuestión va a estar complicado porque se le van a comprobar hartas cosas, entonces va a ser una decisión... O sea, realmente él parece que actuó incorrectamente”, complementó.

Finalmente, destacó que la decisión final no dejará indiferentes a los hinchas de La Roja.

“Ahora la decisión la va a tener la madre FIFA y van a decir si los castigan ahora o los castigan para el futuro, eso es lo que va a pasar”, concluyó.