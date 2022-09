Mon Laferte tras derrota del Apruebo: “Estoy muy triste. Casi no dormí esperando el resultado y estoy triste”

La cantante Mon Laferte desde España reveló su decepción y triste por la derrota del Apruebo en el Plebiscito realizado este domingo recién pasado en Chile. Incluso, indicó que durmió casi nada durante la noche para estar atenta a los resultados, lo que claramente no eran lo que esperaba.

“Estoy muy triste. Casi no dormí esperando el resultado y estoy triste, pero también es importante, es un mensaje claro de Chile, de que la gente quiere otra forma. No sé si faltó información, también hay muchas fake news, pero no es lo que quería el pueblo, y está bien, de eso se trata un proceso democrático. Pero estoy triste”, manifestó la cantante nacional.

LEE MÁS: Mon Laferte sin filtro: “Lo que no me gusta es que en Chile torturen, violen y maten”

Ya con anterioridad a las elecciones del 4 de septiembre, Mon Laferte se refirió en España a su intervención en los Grammy, donde lució su pecho escrito. “Lo que no me gusta es que en Chile torturen, violen y maten, por supuesto. No hubiese querido tener que hacer algo así, pero sentí la necesidad de hacerlo. Ahora, si te hablo del acto en sí, te digo que me gustó sentirme libre de expresarme”.

En cuanto al uso de las redes sociales que “dijo que “la verdad es que no es algo que me preocupe. Tampoco soy una activista que vivo todo el tiempo como tal. Solo a veces expreso mi opinión y mi sentir, solo a veces”.