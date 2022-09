“No hubo un interés”: Eduardo Fuentes reconoce que La Red aún le debe “tres meses de sueldo”

Eduardo Fuentes está preparando el estreno de su próximo programa nocturno en TVN, sin embargo, aún mantiene sentimientos encontrados respecto de su forzosa renuncia voluntaria a La Red, señal televisiva de la que se fue con una millonaria deuda impaga.

En entrevista con Tiempo X, el ahora exconductor de “Mentiras Verdaderas” reconoció que debido a la crisis económica del canal y su elevado sueldo optó por irse de La Red con la finalidad de facilitar, de alguna forma, el pago de los sueldos impagos a sus ahora excompañeros de estación.

A mí me deben tres meses de sueldo todavía. A todos los rostros, a todos los gerentes. Todo el mundo en La Red estaba impago. — Eduardo Fuentes

Sin embargo, ello no ha sucedido, y varios rostros de La Red siguen en la incertidumbre de no recibir sus sueldos, al igual que Fuentes, quien reveló que el canal privado aún le adeuda “tres meses” de remuneraciones.

La pena de Eduardo Fuentes

“Cuando yo renuncié y se supo, porque se filtró antes que el canal lo anunciara (...) de hecho, nunca lo anunció La Red al final; lo tiró El Filtrador y llegaron propuestas. Me quedé al final con la de TVN, que era una propuesta súper clara y concreta”, inició Fuentes, quien aseguró que su renuncia fue un golpe duro, puesto que se sentía cómodo y muy feliz conduciendo “Mentiras Verdaderas”.

“Yo estaba feliz haciendo el ‘Mentiras Verdaderas’, me encantaba el equipo en el que trabajaba y de pronto empieza a suceder esto en el canal, empiezan a haber retrasos en los pagos, después simplemente no más pagos”, explicó el periodista.

“La respuesta que te daban era un ‘no sé, no sabemos cuándo van a pagar’, que ‘no depende de nosotros, depende de Miami’. En ese minuto dije: ‘Si no le pueden pagar a nadie, soy el sueldo más alto, lo lógico es que dé un paso al costado’, esto para que cuando lleguen las lucas, la situación fluya con mayor facilidad, sobre todo para los compañeros que estaban mucho más complicados con estos meses impagos del sueldo”, prosiguió.

“A mí me deben tres meses de sueldo todavía. A todos los rostros, a todos los gerentes. Todo el mundo en La Red estaba impago. Hay gente que sufre más por la inmediatez, gente que pasó a DICOM, que tuvo que dejar su departamento. Cada uno de los compañeros de trabajo vivía un drama particular y uno trata de cooperar, pero no puedes tampoco ayudarle a todo el mundo”, reflexionó Fuentes, quien se tomó varios días de análisis con su esposa (Andrée Burgat) para decidir desvincularse de La Red.

“Lo conversé mucho en casa y dijimos: ‘Bueno, a veces hay que hacer cosas que uno no quiere hacer y hay que hacerlo’. Ahí renuncié con la esperanza de que hubieran propuestas y, afortunadamente, así ocurrió. Yo planteé mi renuncia en el canal y me dijeron que era lógico que esto ocurriera. No hubo un interés de persuadirme a que hiciera otra cosa y era lógico. Las personas que quedaron en la administración tampoco sabían muy bien qué ocurría. Ellos no tenían respuestas de Miami, estaban un poco entre la espada y la pared y no los culpo”, contó, no sin dejar en claro que su decisión fue “triste y súper dolorosa”.

“Lo lamento profundamente. Se fue mucha gente, despidieron a muchos, pero los que quedaron, ojalá que puedan volver a levantar el canal, porque son necesarias todas las voces, las miradas y las pantallas. Cuanto más espacio haya en televisión, mejor para todos”, expuso.

“Tengo amigos con los que hablo frecuentemente y sé que están trabajando para volver, algo que implica que estén al día con sus sueldos; pero mientras eso no ocurra, no van a volver. La gente que hace televisión lo hace es porque quiere hacer televisión, no quieres quedarte ahí, mirando el techo o especulando. Entonces, me imagino que les deben picar las ganas de volver a estar al aire con sus propuestas y demostrando lo que saben hacer y, a mi juicio, son todos muy buenos profesionales”, finalizó.