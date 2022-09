“No llega...”: Negativa predicción de Latife a mandato de Gabriel Boric en La Moneda

Tras el apabullante triunfo del Rechazo sobre el Apruebo, la tarotista Latife aseguró que no se vienen buenas noticias para el Presidente Gabriel Boric, asegurando que no cumplirá con los cuatros años de mandato, puesto que según vio en las cartas, saldría anticipadamente de La Moneda.

Fue durante el programa “Más Vivi que nunca”, conducido por Vivi Kreutzberger, que analizó el futuro del Jefe de Estado, augurando que no se viene fácil la cosa, lo cual provocaría que deje el cargo antes del tiempo estipulado.

“Ya no pueden seguir con promesas. Esto no va a tener un buen final si no se actúa. Por las cartas, yo creo que no llega (a su periodo de cuatro años de gobierno)”, señaló.

Previamente, mirando las mismas cartas había explicado que “está todo en manos de las personas, de los políticos. La gente no les cree. Yo creo que lo que pasó el domingo es para que piensen. Estas cartas significan que, por más que hagan cambios, hay una persona que está cansada, agotada”.

“Actuó el miedo”

Aunque, a pesar del negativo presagio, tampoco es para encender las alarmas, puesto que las cartas nos siempre aciertan en un cien por ciento. Tal como ocurrió con los resultados del Plebiscito, donde Latife había augurado en julio pasado, un triunfo para el Apruebo, cosa que no ocurrió.

“Las cartas, cuando tú las sacas, lees el momento. Cuando hay una influencia de algún planeta o alguna cosa, pueden cambiar los sucesos. Lo que pasa es que el Apruebo iba ganando, la gente quería un cambio de Constitución, pero todos los actos del último tiempo dieron un vuelco. Actuó el miedo”, explicó.

“Hubo muchos actos que le causó mucho miedo a muchos chilenos. Por eso rechazaron lo que se les presentó”, complementó Latife.

De igual, forma, no todo se ve tan negativo, puesto que señaló que “Chile y Argentina serán la luz del mundo a la mitad de 2024 e inicios de 2025. Chile va a vender energía a otros países; vienen cosas maravillosas”.