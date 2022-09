Pancho Saavedra y los invitados al regreso de “Socios de la Parrilla”: “Se les olvida que hay cámaras y eso es lo clave”

Este jueves después de Teletrece Central, parte la segunda temporada de “Socios de la Parrilla”, en el que Pedro Ruminot, Jorge Zabaleta y Francisco Saavedra, se dan cita al lado de una parrilla con distintos invitados. Hoy la estelar es Carolina Arregui, a quien le tendrán más de una sorpresa.

En conversación con Publimetro, Pancho Saavedra asegura que si bien hay cosas que se podrían corregir respecto a la temporada pasada, sólo destaca que “queremos ser más honestos, no es que no lo hayamos sido, pero a lo mejor en la temporada pasada, como era la primera, nos cuidamos un poco más”.

“Lo que nos exigió el público lo hemos cumplido, no nos censuramos”, agrega.

- ¿Cómo ha sido la respuesta de los invitados a la hora de aceptar la invitación?

Ha sido maravillo (...) a ellos se les olvida que hay cámaras y eso es lo clave, lo primordial, evidente que al ritmo de una parrilla, de una piscola, copa de vino, las cosas fluyen, dan confesiones súper importantes y no se arrepienten después.

Consultado sobre qué formato es más cómodo para él, si Instagram o la televisión, Saavedra indica que “en todos me siento cómodo, en Instagram uno está en la casa, donde uno quiera, en la TV se sabe que que hay líneas editoriales, pero nunca en la televisión he sentido que no soy yo, nunca he sentido que soy una persona distinta, la TV no me ha censurado”.

Pancho Saavedra Gentileza Canal 13

El capítulo de hoy

Carolina Arregui recordará sus inicios en las telenovelas, sus protagónicos junto a Zabaleta, su participación en franjas políticas, su historia de amor con su actual marido y la hermosa relación con sus hijos y nietos.

En relación a esto, uno de los momentos más especiales de “Socios de la parrilla” se vivirá cuando Carolina sea sorprendida por los saludos de sus cuatro hijos (Óscar, Miguel Ángel, Mayte y María Jesús), quienes reconocerán el gran amor que sienten por su madre, alabando como, dice su hija Mayte, a una hermosa progenitora: “Nunca me voy a cansar de decirte cuánto te amo y cuánto te admiro, tienes un corazón de oro, eres única”.

Continuando con los sentimientos de emoción y afecto, la invitada protagonizará otro sentido momento. Su ex marido y padre de sus tres primeros hijos, el director de teleseries Oscar Rodríguez, le envía una conmovedora carta que será leída por Pancho Saavedra.

“Tenemos grandes recuerdos y espero que la felicidad esté siempre contigo, que la felicidad sea tu fiel compañera en toda tu vida”, serán algunas de las palabras dedicadas por Rodríguez a la artista, quien muy emocionada y llena de lágrimas en los ojos, agradeció este significativo gesto.