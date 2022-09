“Te estas apagando”: seguidores critican nueva canción de Marcianeke

El 22 de septiembre se lanza el nuevo tema de Marcianeke, del cual ya el cantante y su pareja, Ignacia Michelson, ya han subido fotos y un adelanto. Se ven muy cerca y románticos, sin embargo, sus seguidores en Instagram, cuestionan su amor y además, la calidad vocal de Matías Muñoz.

“Ella me Llama” se llama la canción, que tiene como protagonista a la influencer, que en sus redes escribió: “Tú sabes cuánto te quiero. Ya quiero que salga este temón. ¿Ustedes lo esperan?”.

LEE MÁS: “Lo demás que importe un pi...”: Ignacia Michelson y Marcianeke gritaron su amor a los cuatro vientos

Marcianeke por su parte le contestó que “mientras nosotros sepamos que pasa, lo demás que importe un piko jejeje ya falta poco pa que salgamos”.

Y es que hay dudas respecto a la veracidad de la relación y que no responda al marketing. “ESPERO QUE NO SEA MARKETING SU AMOR”, le escriben.

Sin embargo, muchos le dejaron mensajes no muy felices al cantante urbano por su nuevo trabajo. “Te estás apagando”; “tu puedes hacer mucho mejor que esto no eches abajo tu carrera”; “Puxa pareciera ke no fuera su voz 😢 mucho autotung”; “saca pura basura ahora”, le dejaron escrito en su posteo.