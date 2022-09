“Me porté mal...”: Fran García-Huidobro contó la firme sobre su antiguo amor con Cristián de la Fuente

Fran García-Huidobro es la invitada al nuevo capítulo de De Tú a Tú, que se emitirá este domingo en Canal 13. Del programa donde los famosos se sinceran con Martín Cárcamo, ya se pudo ver un adelanto de las palabras de la actriz que se convirtió en un rostro reconocido de la farándula y el espectáculo.

El portal de ADN, rescató parte de lo que podremos ver este fin de semana en el mencionado programa de television, donde al parecer la Fran contó cosas inéditas de los romances que se le han conocido mediáticamente. En particular, habló de sus pololeos con Jorge Zabaleta y Cristián de la Fuente.

Aunque lo primero que contó fue sobre cómo se lleva con Julio César Rodríguez, el padre de su hijo Joaquín.

“Yo lo amo. Julio es parte de mi familia. Es una persona muy importante en mi vida y en la vida de Joaquín (…) Es una familia muy rara, lo que está perfecto, porque la gente tiene que acostumbrarse que las familias no son lo que nosotros creíamos antiguamente. Joaquín tiene una familia muy rara, pero no sé si gente que lleva tanto tiempo casada se lleva tan bien como yo con su papá”, reveló la actriz.

¿”Pateada” por Cristián de la Fuente?

El adelanto de la entrevista humana a Fran García-Huidobro apareció en el último capitulo que se pudo ver del espacio conducido por Martín Cárcamo, el cual emitieron el domingo anterior al plebiscito. Ahí se pudo escuchar parte de sus confesiones con respecto a sus conocidos amores, partiendo por la relación que tuvo con Cristián de la Fuente.

“Entré a la tele y altiro me puse a pololear con Cristián de la Fuente, como cuatro años. Éramos jóvenes, él se fue a Estados Unidos, las relaciones a distancia son complicadas, y me porté mal. Y lo he pagado con creces”, aseguró, dando a enteder que la dejaron por infiel.

Sobre su relación con Jorge Zabaleta, la animadora señaló que “lo pasé la raja, y creo que eso al final es lo que nos pasó, que éramos más amigos que pololos”.

Rechazó la extremaunción

En el 2019, la animadora estuvo hospitalizada durante un mes producto de una falla multisistémica de origen renal. Consultada del tema reveló que estuvo a punto de recibir la bendición católica que antes era conocida como “extremaunción”.

“Yo tengo recuerdos de que me ofrecieron la comunión y la rechacé. Una muere con las botas puestas. Si te ofrecen la comunión, que es como se le dice ahora a la extremaunción, es que te estás muriendo”, reveló Fran García-Huidobro.

Además, admitió los motivos que la llevaron a perder la salud: “Yo soy una persona que se alimenta muy mal, no hago deportes, tomaba mucho trago en esa época, tomaba más que lo que comía . El trago es algo social, entretenido. En cambio, comer para mí es como ducharme”. Y agregó que “no tengo anorexia, porque no me veo gorda, ni soy bulímica, porque no vomito la comida. Simplemente, encuentro que comer es un trámite, como dormir”.

