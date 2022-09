Cristián de la Fuente: “¿Qué privilegio tengo? Yo no heredé nada, no gané nada, no me regalaron nada”

Cristián de la Fuente fue uno de los invitados de la edición de ayer en el estelar “Podemos Hablar” de Chilevisión. En su participación el actor defendió sus dichos en el programa “Sin Filtro”, los cuales ocasionaron diversas críticas tras cuestionar qué privilegios tienen él y los empresarios por conseguir lo que tienen a través de su trabajo.

El actor volvió a reafirmar sus dichos, “cuando la gente me dice ‘tú desde tu lugar de privilegio’, ¿Qué privilegio tengo? Yo no heredé nada, no gané nada, no me regalaron nada, tuve que salir de mi país para buscar trabajo porque acá no lo tenía”.

Anteriormente, él habló de su historia de vida con Jean Philippe Cretton, “cuando mi papá muere, mi mamá pierde su trabajo, yo tengo que trabajar y seguir trabajando lo suficiente. La gente me dice ‘¿Por qué no estudiaste actuación?’, porque yo tenía que trabajar para mantener a mi mamá. Después mi mamá se enferma, muere y yo sigo adelante”.

Cristián aseguró que los medios “mala onda” cambiaron sus dichos, “los pobres son pobres porque son flojos, tú puedes revisar el video y yo jamás dije eso. Yo dije hay personas que quieren que les regalen las cosas y perdón hay. Hay personas que quieren estar en la política, hay personas que quieren agrandar el Estado para vivir del Estado”.

El actor terminó afirmando que hay una gran fuerza gente trabajadora que se saca la cresta trabajando como todos los que estaban presentes en el estudio. “por qué si todos nosotros trabajamos, ¿Por qué tiene que haber un grupo que tiene ciertos privilegios y le regalen las cosas?”, agregó.

“Quieren que se las regale porque no tienen los huevos para trabajar”

El actor fue uno de los invitados de la opción por el Rechazo en el programa “Sin Filtro”, y en este espacio él afirmó “el empresario se sacó la cresta pa’ tener lo que tiene, ¿Por qué va a ser eso un privilegio? (...) ¿Por qué alguien que se saca la cresta trabajando, y que logra tener algo, va a tener privilegios? La gente me dice ‘tú de tu lugar de privilegios’, yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá viviendo en otra cosa, en donde tuve que sacarme la cresta y terminar manteniendo a mi mamá”, dijo el actor en “Sin Filtro” en junio de este año.

De la Fuente agregó “todo lo que tengo hoy en día es porque me he sacado la cresta trabajando y la gente me habla de ‘oh tú desde tus privilegios’, ¿Qué privilegios? Eso se llama trabajo, el problema que hay gente que no tiene las cosas que quieren, pero quieren que se las regale porque no tienen los huevos para trabajar y para conseguir las cosas por sí mismo”.