“¿Querís que te pegue?”: Raimundo Alcalde reveló el día de furia con Nicolás López

Raimundo Alcalde desclasificó el día que puso en su lugar al cineasta Nicolás López, condenado por abusos sexuales, y casi lo golpea por sobrepasarse con una mujer durante una fiesta. “No vi nada de temor en sus ojos. Ahí me di cuenta de que era psicópata”, reveló el actor de “Amar a morir” en Página7.

Fue durante una celebración, cuando Alcalde, quien también es deportista y preparador físico, escuchó que una joven se quejó porque el director de “Qué pena tu vida” le había agarrado un seno mientras bailaban y se acercó a encararlo.

“Yo me acerqué y le dije ‘eres director, yo soy actor, ¿en qué has trabajado?’. Me dice ‘deberías saber’. Y yo pensé ¿Qué se cree este hueón?”, señaló.

“Es un concha de su madre”

Ahí “Le dije ‘¿me estái hueviando o querís que te pegue?’ (sic) y me dice ‘no, viejo, tranquilo’. Yo siendo físicamente muy superior a él, no vi nada de temor en sus ojos. Ahí me di cuenta de que era psicópata. Se sentía muy poderoso”, detalló el actor, amigo de María Jesús Vidaurre, una de las víctimas y denunciantes de López.

Ante esto, quien también participó en la serie “La Jauría”, señaló que desde el día uno estuvo junto a su amiga, en el difícil momento que le tocó enfrentar. Y lamentó también, que poca gente del medio artístico apoyara a las denunciantes.

“La cantidad de gente que lo defendió y no se mojó el poto es impresionante. A mí me preguntaron y yo, habiéndolo conocido antes de conocer a la Tutu, me llevé una impresión asquerosa. El tipo es un cerdo (...) Es un concha de su madre. Ojalá quede preso y se pudra en la cárcel. Yo he vivido el proceso con la Tutu desde el día uno, y me sorprende la cantidad de maricones que hay en esta industria. Y no es algo de sexualidad. Hablo de personas sin principios”, dijo enojado.

“Yo no podía creer que nadie hablara contra él. A todos les interesa su propio bolsillo”, lamentó.

“Pensé que si voy a tener que quedarme callado para ganar puntos con algunas personas, para hacer mi carrera en una industria tan sucia… prefiero hacer otra cosa. Me pone mal el tema. Me da mucha rabia”, cerró Raimundo Alcalde.