“Tengo cinco robos encima”: Sabrina Sosa tomó una fuerte decisión por culpa de la delincuencia

Invitada al programa Más Vivi que nunca, del canal de TV+, la bella Sabrina Sosa impactó contando su trágica historia que la tiene como protagonista de 5 asaltos en los últimos años.

“Realmente estamos viviendo en un país que está siendo muy inseguro. Me he fortalecido en cuanto a no tener miedo, pensar estrategias, de tener un plan en caso de que algo pase”, aseguró la modelo nacional cuando comenzó a contar su triste historia, la cual llamó la atención de varios medios nacionales.

“Sufrí un portonazo. Tuve un robo también en el domicilio, que eso no lo conté y tampoco quiero contar mucho, pero fue este año. Ambas cosas me hicieron entender que tuve que mejorar la seguridad de mi casa, poner cámaras”. indicó como una de las medidas que tuvo que tomar para protegerse de los delincuentes.

La decisión de Sabrina

Pero eso no fue suficiente para sentirse segura en nuestro país, porque luego de haber sido asaltada en más de una oportunidad señaló que: “Hace poco tiempo tomé un curso de defensa personal, pero con armas, con arma corta. No tengo una, pero antes que todo se complique y quizá sea necesario tener una”.

“Cuando fui a la psicóloga me di cuenta de que tenía cinco robos encima. Eso me hizo pensar un poco más frío. Cuando hay un robo actúo de manera fría, pero no quiere decir que no me afecte”, explicó en una especie de desahogo que pudo ser contenido por quienes la escuchaban en el estudio.

