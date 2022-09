Eduardo Vargas sale de su depresión haciendo hincha de la U a su nueva polola: “Mi princesa”

El último mes Eduardo Vargas no lo pasó nada de bien en Brasil, ya que luego de haber sido expulsado en la eliminación de Atlético Mineiro en Copa Libertadores, debió hacer frente a las amenazantes críticas de los hinchas albinegros, los cuestionamientos de su entrenador y la prensa brasileña, y asumir los rumores de una posible salida del club de Belo Horizonte.

LEE MÁS: “Caí en depresión”: Eduardo Vargas saca la voz tras sus días más duros en Atlético Mineiro

Un cuadro para nada feliz en la vida de Vargas, quien además reconoció a fines de agosto que todo ese trauma lo hizo caer “en depresión”.

El renacer de Eduardo Vargas

“Después de la expulsión, caí en depresión. Sentí que no quería nada. No quería salir a la calle, no quería ir al supermercado. Incluso mis hijos vinieron el fin de semana. Nos alojamos aquí con mis amigos, sus hijos. Salimos aquí al patio de recreo y podría haberlo llevado al centro comercial. En cualquier lugar para que ellos disfruten. Pero no me apetecía, porque sabía que quizás el Atlético, el hincha, me miraría de otra manera”, señaló Vargas en esos aciagos días donde fue marginado de las convocatorias de su club por tres partidos del Brasileirao.

Todo un drama para el chileno quien encontró en el amor de su nueva pareja, Juliana Peixoto, la puerta de salida a su oscuro momento emocional.

Juliana Peixoto. Fuente: Instagram @ju_peixoto_.

Y es que al apoyo que le ha dado la joven brasileña, por redes sociales, ha sido total, al punto que Vargas ya ha vuelto a disputar sus primeros 28 minutos en Atlético Mineiro (en el triunfo ante Atlético Goianiense y el empate con Bragantino); y se ha dejado ver con mayor frecuencia fuera de su hogar junto a su actual pareja.

LEE MÁS: Eduardo Vargas comparte romántica fotografía junto a su nueva pareja en Brasil

Tan comprometida está Juliana que hasta le hizo un guiño a su nuevo amor con la que es la mayor pasión futbolística de “Turboman”: ser hincha de Universidad de Chile. Un deseo que la joven hizo realidad el pasado 7 de septiembre, cuando con una fotografía publicada en su cuenta de Instagram le dedicó su cariño al futbolista.

“Perfecta”, le escribió Vargas a su polola brasileña, quien le respondió inmediatamente con un cariñoso: “Gracias mi amor”.

La complicidad no quedó sólo en ese gesto, sino que este fin de semana se extendió a una fotografía compartida por ambos en sus plataformas sociales.

Eduardo Vargas. Fuente: Instagram @eduardovargasrj1.

“Todo es mejor contigo” o “te amo a ti”, publicado por Juliana en la imagen donde se ve a la pareja en una romántica salida; y las amorosas respuesta del futbolista.

Juliana Peixoto. Fuente: Instagram @ju_peixoto_.

Juliana Peixoto. Fuente: Instagram @eduardovargasrj1.

“Mi princesa”, “yo te quiero también” y “me haces tan feliz, te amo a ti también”, que se llenaron de comentarios en sus posteos en Instagram, donde la mayoría felicitó al chileno por su regreso a las canchas de la mano de su nuevo amor.