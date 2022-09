“Me porté mal”: Fran García-Huidobro confesó que arruinó su relación con Cristián de la Fuente

Fran García-Huidobro estuvo como invitada en el programa de Canal 13, “De tú a tú”, en donde repasó su antigua y mediática relación con Cristián de la Fuente.

Durante la conversación con Martín Cárcamo, la comunicadora reveló algunos detalles del antiguo romance que duró cuatro años, pero que arruinó tras mantener una relación a distancia.

“Yo entré a la tele y al tiro me puse a pololear con Cristián de la Fuente. Pololee como cuatro años y vivimos juntos. Encantador, pero más encantadora aún es Angélica (Castro)”, recordó la actriz.

Todo cambió cuando el actor se fue a Estados Unidos para internacionalizar su carrera como actor, y la comunicadora decidió serle infiel.

“Ahí la cagu... yo porque éramos jóvenes y él se fue a EE.UU. y la relación a distancia son complicadas y me porté mal. Lo he pagado con creces, después de aquella a mí me tocó de vuelta la vida”, reconoció la Fran.

En la actualidad, la exanimadora de “Primer Plano” aseguró que tiene buena relación con de la Fuente, pero que “yo soy hueo... porque confieso, a mí no me pillaron, yo me confesé”, aseguró.

Los amoríos de Fran

La animadora de la pantalla chica aprovechó de hablar sobre otros romances que tuvo otras personalidades del mundo de la televisión chilena, entre ellos Jorge Zabaleta.

La relación con el actor duró aproximadamente dos años, en donde la comunicadora confesó que lo pasó increíble. “Jorge estaba separado en esa época. Yo con Zabaleta lo pasé la raja, y creo que eso al final es lo que nos pasó, que éramos más amigos que pololos”.

Fran García-Huidobro también mencionó su una larga relación con Julio César Rodríguez, con quien tuvo su primer y único hijo.

“Me enamoré de la inteligencia de Julio. Julio es un seductor”, explicó en la entrevista en el estelar de Canal 13.