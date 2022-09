Choque de músculos: Supuesto round entre Mauricio Isla y Potro Cabrera en Bar Alonso

El periodista de “Me Late Prime”, Sergio Rojas, desclasificó un supuesto round que habría tenido Mauricio Isla con Iván “Potro” Cabrera en el taquillero Bar Alonso de Vitacura, donde acuden todos los famosos. Y, según contó en su live de Instagram “Qué te lo digo”, junto a Paula Escobar, el encuentro no habría sido en los mejores términos. De hecho, el bailarín habría querido encarar al futbolista, por supuestas amenazas que amigos del jugador le habrían realizado para que no filtrara videos privados de Gala Caldirola.

“A mí me contaron los Cabrera, cuando fueron contratados para el cumpleaños de mi madre, que (Iván) Cabrera se había encontrado con Mauricio en una oportunidad, en Bar Alonso e Iván trató de encararlo y se puso de frente esperándolo”, relató.

Sin embargo, el seleccionado chileno habría decidido hacerle el quite al enfrentamiento y huyó “como guarén de acequia”, dijo el chacal de la farándula, en su particular estilo.

“Iván esperaba que Mauricio Isla fuera caminando hacia él y a Mauricio Isla se le hizo, se asustó, se dio la vuelta y salió arrancando”, agregó.

“Es súper frontal”

Según palabras de Rojas, el problema entre los galanes y exparejas de la española, el conflicto entre ambos se produjo porque el jugador habría mandado “a unos amigos de él” a amenazarlo para que no difundiera videos prohibidos que tenía con Gala “Si se filtraban los videos, le iban a sacar la contumelia, así que se anduviera con cuidado”, señaló.

“Yo creo que Iván también está esperando tener un cara a cara con Mauricio, porque lo que me decía Iván, y tiene toda la razón, es que compadre, a mi me gustan las cosas de frente, si alguien me quiere decir las cosas...vamos de una, pero no esta cuestión que por atrás, que te pele, te voy a mandar a pegar...Si me querís decir algo, me lo tenís que decir de frente. ”

Además, aseguró que el exchico Yingo “es un gallo súper frontal, él dice lo que piensa y si tiene que enfrentarse a Mauricio Isla...”, no tendría problema”, sentenció.