“Hazte la loca”: El consejo de Antonio Vodanovic a Raquel Argandoña en Festival de Viña

“Hazte la loca, sonríe hasta el final”, ese fue el consejo que el examinador de Viña del Mar, Antonio Vodanovic le dio a Raquel Argandoña cuando fue jurado del certamen de música internacional, el año 1981, pero el público no la quiso y fue pifiada. “Él fue el que me habló. Me dice ‘hazte la loca, sonríe hasta el final’. Él cachó que venía la pifia heavy”, contó la panelista de “Zona de Estrellas”.

Según su relato, el problema surgió al ser presentada, lo que generó anticuerpos con el monstro.

“Me llevan de jurado a Viña y obviamente... Yo creo que la presentación no estuvo acorde a lo que era en ese momento. A mí me carga cuando me presentan diciendo ‘fue miss Chile’ y con la cosa de belleza. Uno tiene que destacar por el ámbito profesional que por el físico”, comentó la Quintrala en el programa de espectáculos, recordaron el apoyo que le entregó el icónico animador del festival.

[ Choque de músculos: Supuesto round entre Mauricio Isla y Potro Cabrera en Bar Alonso ]

Con dos whisky

“Estaba María Olga Fernández y empieza a presentarme y después remata Vodanovic. Cuando ella empezó a presentarme, yo sentí un poco de pifias, pero vi las antorchas de papel, porque antes que yo habían presentado a Hernaldo. Entonces, lo más increíble es que veía antorchas y pensaba que eran para mí”, comentó risueña la madre de Kel Calderón.

Sin embargo, a pesar de la negativa recepción dijo que “no me quedó otra que hacerme la valiente, ¿Qué querían? ¿Que me pusiera a llorar?” dijo envalentonada, recordando que cada noche tomaba un cortito de whisky para regular los nervios.

“Me pifiaban tanto que me tomaba dos whisky antes de irme a la Quinta”, comentó meses atrás.

Finalmente, señaló que nunca más la llamaron para participar de jurado debido a las pifias del público, aunque ella, señaló “a mí me hubiera gustado ser jurado igual”, concluyó.