Diana Bolocco hizo un mea culpa tras no darse cuenta de la depresión de Cristián Sánchez: “Me sentí tan culpable”

Diana Bolocco fue la primera invitada al nuevo programa de Eduardo Fuentes, “Buenas noches a todos”, en donde reveló algunos detalles sobre su relación Cristián Sánchez y de cómo enfrentaron la depresión que lo aquejaba hace algún tiempo.

El animador del espacio inició la conversación tras comparar su situación con la de su entrevistada: “Estamos casados con una persona que enfrenta una depresión, que ha tenido que avanzar con eso”, explicó de entrada.

“Me gustaría destacar de él que fue súper valiente al contarlo y hasta el día de hoy lo aborda y lo contó cuando todavía estaba lidiando con aquello. Afortunadamente ya salió de este periodo que fue bastante largo”, aseguró la rostro de Mega.

“El me decía que no tenía ninguna razón aparente para sentir lo que estaba sintiendo”, recordó.

Asimismo, Diana Bolocco reveló que lo más difícil del proceso fue “asumir que me demoré en darme cuenta” que su pareja necesitaba un tratamiento profesional.

La pareja de Cristián Sánchez aseguró que ella pensaba que era capaz de “leer todas sus señales y que sabía perfectamente cuando necesitaba algo de mí”. Sin embargo, en este periodo de tiempo no fue así.

“El chancacazo es muy potente cuando te das cuenta que no tienes idea y que es una dimensión que te queda súper grande”, enfatizó.

“Me demoré en darme cuenta, y cuando me di cuenta ya había pasado mucho tiempo… Coincidió con una época en que Cristián Sánchez tenía mucho trabajo y no nos veíamos todo lo que quisiéramos…Además él se va muy para adentro, en general, en su vida, y sobre todo cuando tienen problemas… Pero yo me sentí tan culpable, porque las veces que veía alguna señal le decía justo lo que no hay que decir: ‘Tu puedes’”, concluyó.