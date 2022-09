Monserrat Álvarez dejó de una pieza a todos en “Contigo en la Mañana” con particular gusto gastronómico

En “Contigo en la Mañana”, este miércoles fue la confesión gastronómica de los animadores, donde destacó el gusto particular de Monserrat Álvarez, que dejó a Julio César Rodríguez y a Eduardo Sáez, sorprendidos. “A mí me gusta la empanada frita de pino con azúcar flor”, dijo la periodista.

La respuesta de sus compañeros fue de inmediata incredulidad: “¿Son de la realeza?”, le pregunta Julio César, que asegura que no lo había escuchado nunca.

“La Monse” saca en su defensa la humita con azúcar, que es mucho más común y el conductor del matinal sale de inmediato: “no no, la humita es tomate, juguito, ají verde, azúcar tiene el pastel de cholo (...) yo de verdad, que si estoy en la mesa y alguien come humita con azúcar, me paro y me voy”.

Y Álvarez fue más allá, aprovechando el momento de confesiones: “Me gusta el pan con mermelada con huevo revuelto arriba”. Al terminar la frase ya las burlas fueron en aumento.

“Primera vez que escucho eso de las empanadas”; “Empanadas fritas de carne , Con azúcar flor ! Maravillosas”; “Con azúcar granulada en mi casa”, fueron algunos de los comentarios.