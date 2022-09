“Pero pide permiso, loco”: Max Cabezón se enojó con Giovanni Cárdenas y lo criticó con todo

Al parecer a Max Cabezón ya se le pasó toda la ternura tras confirmar su relación con Miel Blanca, puesto que fue protagonista de un tenso momento junto a Giovanni Cárdenas tras criticarlo por su falta de orden en las cocinas de “El Discípulo del Chef”.

Todo comenzó cuando el dueño de Testardos Pizza le gritó con molestia a su compañero: “Pero pide permiso, loco”, a lo que Cárdenas reconoció que le había pedido autorización para realizar la acción diciendo que tuviera cuidado.

Por su parte, los miembros del equipo azul quedaron sorprendidos por la actitud de Max, y decidieron pararle los carros por su mal temperamento con Giovanni.

“Me había llamado la atención... Me dijeron que en el equipo azul falta comunicación. Pienso que después del capítulo 20 y tanto, se habría mejorado un poco, pero me llama la atención que no se comuniquen mucho. Si me dicen que tenga cuidado, yo digo: ‘¿Qué chu... está pasando?’”, expresó el nuevo integrante del equipo de China Bazán, Max Cabezón.

Posteriormente, durante la entrevista personal, el cocinero agregó que: “Veo la cocina y hay un poquito de caos. Son sólo pequeños detalles, pero que van sumando”.