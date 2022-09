“Quise priorizar mi salud mental”: Notera de Mucho Gusto explicó su renuncia a Mega

“Publico esta entrevista porque cuando decidí salir de los matinales muchos me felicitaron, algunos me criticaron y otros incluso me dijeron que no entendían mi decisión si estaba siendo tan exitosa. Bueno, aquí va mi respuesta para todos ellos”, estas fueron las palabras que la periodista Tania Mardones, notera de Mucho Gusto, utilizó para anunciar públicamente en Instagram su renuncia al matinal de Mega.

Enterados de su pretensión de renunciar, la periodista fue entrevistada por LUN, donde se explayó sobre las razones que la llevaron a tomar la drástica decisión. Tal como contó, sus dudas sobre dejar su trabajo fueron disipadas luego que en 2021 sufriera la sensible pérdida de su abuelo materno, quien la crió.

Esta triste situación la llevó a empatizar con las personas que entrevistaba, principalmente, por la forma en que el programa habría manejado el dolor ajeno.

“Son muy fríos porque una persona sale al aire 10 minutos o 30, cuando al tema le va bien en rating, pero antes de salir al aire con esa señora, que tiene un dolor terrible, yo tenía que esperar una o dos horas, consolarla, contenerla” . Muchas veces esperaban horas y después tenía que decirles que se bajaba su entrevista… eso me empezó a pesar después de la muerte de mi tata”, aseguró Mardones al diario mencionado.

Asimismo, la periodista cuestionó la línea editorial de los matinales, algo que fue replicado por varios medios como Página 7:

“No informábamos nada positivo y yo llegaba con todo eso a la casa, entonces quise priorizar mi salud mental. Puse en la balanza: ¿Me gusta más la pantalla o voy a ser fiel a mis labores y mi salud? Y prioricé mis valores y mi salud”.

[ Diana Bolocco volvió a “Mucho Gusto” entre payas y troleo de Karla Constant: “Ni te explico como me costó levantarme” ]