Diana Bolocco volvió a “Mucho Gusto” entre payas y troleo de Karla Constant: “Ni te explico como me costó levantarme”

Una jocosa bienvenida fue la que tuvo esta mañana Diana Bolocco en su retorno a la coanimación de “Mucho Gusto”, programa del que se desvinculó hace poco menos de un mes y medio para, en sus palabras, dedicarse a la realización de programas del área de entretención de la señal del Grupo Bethia.

“Pasó que voy a hacer otros proyectos en Mega y de hecho estamos enfocados en eso, en el área de entretención, se vienen hartos proyectos, sólo eso pasó”, afirmó hace algunos días la animadora, quien en aquella entrevista con lun.com descartó todo tipo de rumor respecto a que su futuro laboral estaría alejado de la TV.

La vuelta de Diana Bolocco

“Escuché el rumor que me quería retirar de la televisión (...) no, para nada. Me queda mucha energía, ganas y proyectos en la cabeza para seguir trabajando, es mi profesión, ha sido mi profesión por tantos años y yo feliz sigo en Mega”, señaló la periodista, quien esta mañana confirmó el anuncio realizado el pasado viernes respecto de su regreso a la coanimación del matinal del canal privado.

Diana Bolocco regresó esta mañana a "Mucho Gusto". Fuente: Mega.

“Yo vuelvo por una coyuntura específica y que el programa me necesita. Soledad Onetto vuelve al noticiario central, tengo entendido que ella estuvo sólo en este período pre plebiscito porque había mucho tema relativo a aquello. Entonces se iba a quedar la Karla sola y es un programa de cinco horas. Feliz de acompañarla y volver a un equipo que conozco tan bien, y que valoro muchísimo”.

Y así fue que la comunicadora ingresó al estudio del matinal minutos después que la actual conductora del espacio, Karla Constant, iniciara el programa luego de un contacto con la conductora de Meganoticias, Natasha Kennard.

“Hay un alma por aquí (...) nada hacía presagiar (...) ¡Vuelve el perro arrepentido! Con el rabo entre las piernas”, bromeó Constant ante la risa del equipo de producción del espacio.

La respuesta de Diana al troleo de su compañera, por cierto, no se hizo esperar.

“¿Qué estoy haciendo acá? Ni te explico cómo me costó levantarme, amiga. O sea, me costó dormirme y me costó levantarme, pero estoy feliz de acompañarte estos días”, afirmó la periodista, quien incluso fue halagada por el notero Simón Oliveros, quien ante la ausencia de Neme, le dedicó una paya en la que intentó dejar en claro que la ausencia de Bolocco aún se extraña.