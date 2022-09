Diana Bolocco vuelve al matinal de Mega con radical cambio de look y nuevo rol: “Sigo siendo parte del canal”

Tan sólo 39 días alcanzó a estar desvinculada del matinal de Mega la animadora Diana Bolocco, quien el próximo lunes regresará a “Mucho Gusto”, aunque con un nuevo rol.

Fue la propia conductora quien puso el balón al piso en materia de rumores por una eventual salida del canal privado, aclarando este viernes en lun.com que “yo sigo siendo parte del canal, estoy dedicada a proyectos de entretención, pero eso no implica que no pueda ir a mi casa (el matinal), que la siento así. Así que feliz”.

“Siento que va a ser como el primer día de clases en el colegio después de las vacaciones”, reflexionó la periodista, quien hace 39 días había sido desvinculada del espacio en medio de los más variados rumores que programas de espectáculos dieron respecto de su futuro en la señal del Grupo Bethia.

Yo vuelvo por una coyuntura específica y que el programa me necesita. — Diana Bolocco

De todos modos, y luego de aclarar que su presencia en el matinal será un reemplazo y que ello no significará que va a liderar el programa al pisar el estudio, Bolocco insistió en que llega con el mejor de los ánimos a las mañanas de Mega.

El regreso de Diana Bolocco

“Sí, vuelvo el lunes, es por un tiempo acotado, para reemplazar a José Antonio (Neme)”, explica, al paso que aclara que “yo ya no soy la conductora del programa, es la Karla (Constant)”.

“Yo vuelvo por una coyuntura específica y que el programa me necesita. Soledad Onetto vuelve al noticiario central, tengo entendido que ella estuvo sólo en este período pre plebiscito porque había mucho tema relativo a aquello. Entonces se iba a quedar la Karla sola y es un programa de cinco horas. Feliz de acompañarla y volver a un equipo que conozco tan bien, y que valoro muchísimo”, prosiguió la comunicadora, quien aseguró estar siempre dispuesta a participar del matinal cuando sea necesario.

“Cada vez que me necesiten, voy a estar ahí. Cuando una es parte de un canal, tiene que estar disponible para lo que éste necesite. Yo en Canal 13 lo hice muchas veces, lo de reemplazar en el matinal y otros programas. Es parte de la vida y la TV. Me pone contenta que me hayan considerado”, explicó.

Respecto al tiempo que estará en “Mucho Gusto”, Bolocco cuenta que no lo tiene claro: “No lo sé (...) y si el día de mañana el Jose, o la Karla, o el que sea, se van de vacaciones, feliz voy a estar ahí. Estoy disponible para lo que sea y cuando sea”.

De hecho, para su regreso al matinal la animadora se preparó este jueves con un radical cambio de look que dejó en evidencia en sus historias de Instagram y en el que se le vio con un radiante rubio en su cabellera.

“¿Qué les parece mi nuevo rubio? (...) acá con el mejor de todos”, publicó Diana, quien en las imágenes de la red social mostró el proceso de aclaramiento de su cabellera en las manos del estilista Gonzalo Leonidas.

Todo, ya que en su regreso al matinal volverá a la vieja rutina de madrugar para llegar impecable al programa.

“Tengo dos niños en etapa escolar así que me levanto a la misma hora de siempre, súper temprano, jajajá. Hace mucho tiempo no los podía llevar al colegio y eso ha sido súper rico, y reencontrarme con otros momentos familiares. Quizás lo más diferente es que ahora a las 8 de la mañana no estaba maquillada ni arriba de los tacos, sino que con buzo y zapatillas”, cerró.